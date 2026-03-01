Papa León XIV llama a la paz tras los bombardeos en Medio Oriente

Con preocupación se manifestó tras la oleada de misiles enviados por Irán hacia Israel.
OTRAS NOTICIAS: Intervención estadounidense logra tres caídas de impacto global en lo que va de 2026
Múltiples bombardeos se sucitarón desde el 28 de febrero tras la muerte del Ali Khamenei, supremo líder de Irán, que fue abatido en una operación militar.
El Papa pidió paz en Medio Oriente señalando con preocupación "la espiral de violencia" de los últimos días.
"La estabilidad y la paz se logran a través del diálogo razonable, auténtico y responsable" dijo el Santo Padre.
Además hizo un llamado a las partes implicadas para que asuman la "responsabilidad moral" y la democracia.