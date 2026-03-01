Versión Impresa
Papa León XIV llama a la paz tras los bombardeos en Medio Oriente

  • Por Maria Fernanda Gallo
01 de marzo de 2026, 08:44
Este domingo el Papa León se expresó sobre los ataques entre Irán e Israel.&nbsp;(Foto:&nbsp;REUTERS)

Con preocupación se manifestó tras la oleada de misiles enviados por Irán hacia Israel.

Múltiples bombardeos se sucitarón desde el 28 de febrero tras la muerte del Ali Khamenei, supremo líder de Irán, que fue abatido en una operación militar.

El Papa pidió paz en Medio Oriente señalando con preocupación "la espiral de violencia" de los últimos días.

"La estabilidad y la paz se logran a través del diálogo razonable, auténtico y responsable" dijo el Santo Padre.

Además hizo un llamado a las partes implicadas para que asuman la "responsabilidad moral" y la democracia. 

