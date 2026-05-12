El Irtra abre convocatoria para realizar prácticas universitarias

Si estudias Ingeniería Industrial, Eléctrica, Mecánica o Civil y estás en cierre de pénsum, esta puede ser tu oportunidad.
OTRAS NOTICIAS: Mauro Girón, el joven que murió en un trágico accidente aéreo en Chiquimula
El Instituto de Recreación de los Trabajadores de la Empresa Privada de Guatemala (Irtra) anunció una convocatoria para los jóvenes que deseen hacer sus Prácticas Profesionales Universitarias este 2026.
El Parque Mundo Petapa ofrece oportunidad para las siguientes carreras:
- Ingeniería Industrial
- Ingeniería Eléctrica
- Ingeniería Mecánica
- Ingeniería Civil
Los requisitos son:
- Ser estudiante con cierre de pénsum de las carreras mencionadas.
- Presentar una carta oficial de solicitud de prácticas emitida por la universidad.
- Tener disponibilidad para desarrollar su etapa de práctica de forma presencial.
Si quieres aplicar, llena este formulario.