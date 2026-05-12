Mauro Girón, el joven que murió en un trágico accidente aéreo en Chiquimula

El ahora fallecido formaba parte de la tripulación de la aeronave.
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Un accidente aéreo ocurrido el lunes pasado en una pista privada de Chiquimula dejó una persona fallecida, según información difundida por autoridades y usuarios en redes sociales.
La víctima mortal fue identificada, por familiares y amigos, como Mauro Girón Arriza, quien presuntamente formaba parte de la tripulación de la aeronave ultraligera involucrada en el percance.
Al consultar a la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) informó que la aeronave aterrizó inicialmente en el Aeródromo de Chiquimula, de donde despegó nuevamente a las 8:15 horas con el piloto y otra persona a bordo.
Minutos después, alrededor de las 8:45 horas, se reportó que la nave había sufrido un accidente al intentar aterrizar en la pista privada Nelson Villa Fuerte, ubicada en un centro turístico en Sastán, Chiquimula.
"Según información obtenida por terceros, las personas afectadas fueron trasladadas al Hospital Integral de Chiquimula", afirmó la DGAC.