El Irtra abre una nueva oportunidad de empleo

El Irtra anunció una nueva oportunidad para los guatemaltecos que buscan empleo.
El Instituto de Recreación de los Trabajadores de la Empresa Privada de Guatemala (Irtra) anunció a través de sus redes sociales una nueva vacante para trabajar en oficinas centrales, zona 9.
La plaza es para Grabador de Datos.
Los requisitos para aplicar son:
- Título de Bachiller, Perito en Computación o carrera afín.
- Tener conocimientos básicos en el manejo de Microsoft Office.
- Experiencia en digitación de datos.
- Disponibilidad de horario.
Si te interesa, debes enviar tu CV al correo asistente.reclutamiento@irtra.org.gt e indicar el nombre del puesto.
Tienes hasta el 19 de enero.