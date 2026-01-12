Versión Impresa
El Irtra abre una nueva oportunidad de empleo

  • Por Jessica González
12 de enero de 2026, 12:41
Si buscas empleo, esta puede ser tu oportunidad. (Foto: archivo/Soy502)

El Irtra anunció una nueva oportunidad para los guatemaltecos que buscan empleo.

El Instituto de Recreación de los Trabajadores de la Empresa Privada de Guatemala (Irtra) anunció a través de sus redes sociales una nueva vacante para trabajar en oficinas centrales, zona 9.

La plaza es para Grabador de Datos.

Los requisitos para aplicar son: 

  • Título de Bachiller, Perito en Computación o carrera afín.
  • Tener conocimientos básicos en el manejo de Microsoft Office.
  • Experiencia en digitación de datos.
  • Disponibilidad de horario.

Si te interesa, debes enviar tu CV al correo asistente.reclutamiento@irtra.org.gt e indicar el nombre del puesto.

Tienes hasta el 19 de enero.

