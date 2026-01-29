Versión Impresa
Principales Indicadores Económicos

El Irtra abre nuevas vacantes para este 2026

  • Por Jessica González
29 de enero de 2026, 10:03
Si estás buscando trabajo, esta podría ser tu oportunidad. (Foto: archivo/Soy502)

Si estás buscando trabajo, esta podría ser tu oportunidad. (Foto: archivo/Soy502)

El Irtra habilitó varias vacantes para los guatemaltecos que estén en busca de una oportunidad laboral.

OTRAS NOTICIAS:¡Se buscan salvavidas! IGSS lanza convocatoria laboral

El Instituto de Recreación de los Trabajadores de la Empresa Privada de Guatemala (Irtra) anunció nuevas vacantes para este 2026.

Las plazas disponibles son: 

1. Técnico en Procesamiento de datos I

Requisitos:

  • Perito en Electrónica, de preferencia estudiante del primer año de Ingeniería en Sistemas.
  • Conocimiento y habilidades en manejo de computadoras, diseño de programas y sistemas de comunicación.
  • Experiencia mínima de un año en puestos similares.
  • Disponibilidad de horario.

Envia tu CV a: asisrrhh2.reu@irtra.org.gt e indica en el asunto TÉCNICO EN PROCESAMIENTO DE DATOS I.

2. Técnico en Telefonía

Requisitos: 

  • Perito en Electrónica, de preferencia estudiante del primer año de Ingeniería en Sistemas.
  • Experiencia en instalación, mantenimiento y reparación de equipos de telefonía.
  • Conocimiento en redes y telecomunicaciones.
  • Disponibilidad de horario.

Envia tu CV a: asisrrhh2.reu@irtra.org.gt e indica en el asunto TÉCNICO EN TELEFONÍA.

3. Sastre

Requisitos:

  • Básico completo.
  • Experiencia comprobable.
  • Habilidad y manejo de equipo.
  • Disponibilidad de horario.

Enviar tu CV a: asisrrhh4.reu@irtra.org.gt e indica en el asunto SASTRE. 

Tienes hasta el 5 de febrero para aplicar en cualquier de las tres plazas.

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar