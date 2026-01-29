El Irtra abre nuevas vacantes para este 2026

El Irtra habilitó varias vacantes para los guatemaltecos que estén en busca de una oportunidad laboral.
El Instituto de Recreación de los Trabajadores de la Empresa Privada de Guatemala (Irtra) anunció nuevas vacantes para este 2026.
Las plazas disponibles son:
1. Técnico en Procesamiento de datos I
Requisitos:
- Perito en Electrónica, de preferencia estudiante del primer año de Ingeniería en Sistemas.
- Conocimiento y habilidades en manejo de computadoras, diseño de programas y sistemas de comunicación.
- Experiencia mínima de un año en puestos similares.
- Disponibilidad de horario.
Envia tu CV a: asisrrhh2.reu@irtra.org.gt e indica en el asunto TÉCNICO EN PROCESAMIENTO DE DATOS I.
2. Técnico en Telefonía
Requisitos:
- Perito en Electrónica, de preferencia estudiante del primer año de Ingeniería en Sistemas.
- Experiencia en instalación, mantenimiento y reparación de equipos de telefonía.
- Conocimiento en redes y telecomunicaciones.
- Disponibilidad de horario.
Envia tu CV a: asisrrhh2.reu@irtra.org.gt e indica en el asunto TÉCNICO EN TELEFONÍA.
3. Sastre
Requisitos:
- Básico completo.
- Experiencia comprobable.
- Habilidad y manejo de equipo.
- Disponibilidad de horario.
Enviar tu CV a: asisrrhh4.reu@irtra.org.gt e indica en el asunto SASTRE.
Tienes hasta el 5 de febrero para aplicar en cualquier de las tres plazas.