¡Prepárate! Irtra anuncia sus horarios especiales para la temporada navideña

El Irtra publicó su calendario de horarios especiales de fin de año y Navidad. Conoce los detalles de los horarios nocturnos y la inauguración navideña de Mundo Petapa y Xetulul.

El Instituto de Recreación de los Trabajadores de la Empresa privada de Guatemala (Irtra) ha dado a conocer sus horarios especiales para la época de fin de año.

"Se acercan las inauguraciones navideñas, horarios nocturnos y muchas sorpresas más", dijo el Irtra este martes 4 de noviembre.

Del 19 de noviembre al 14 de diciembre, estará abierto de miércoles a domingo el parque de Mundo Petapa, Xetulul, Xocomil y Xejuyup. Mientras, el de Amatitlán estará abierto de jueves a domingo en horario habitual.

El Mundo Petapa, Xetulul, Xocomil y Xejuyup, estará abierto ininterrumpidamente del 15 de diciembre al 4 de enero del 2026.

Los días 24 y 31 de diciembre permanecerá cerrado el parque de Amatitlán y el de Mundo Petapa.

La apertura de la temporada navideña en Mundo Petapa será el 25 de noviembre, día que estará abierto hasta las 22:00 horas. En Xetulul esta actividad será el 29 de noviembre.

El Irtra tendrá actividades especiales por época navideña. (Foto: Irtra)

Horarios

En Amatitlán estará abierto de 8:30 a 17:00 horas.

En Mundo Petapa, de miércoles a sábado de 9:00 a 17:00 horas y domingo hasta las 18:00. Y del 29 de noviembre al 20 de diciembre los sábados estará abierto hasta las 21:00 horas con show de luces al cierre.

En Xetulul del 15 de diciembre al 4 de enero estará abierto todos los días, de lunes a jueves de 10:00 a 17:00 horas y de viernes a domingo cerrarán hasta las 18:00 horas. A partir del 29 de noviembre, viernes y sábado estará abierto hasta las 8:00 de la noche.

Xocomil y Xejuyup tendrá los horarios de 9:00 a 17:00 horas.