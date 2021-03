Mientras el Volcán Geldingadalur hace una fuerte erupción, un grupo de jóvenes se divierte jugando voleibol, sin pensar en el peligro que podrían correr.

______

______

El volcán que se encuentra cerca de la capital de Islandia, en Reykjavík, lleva arrojando lava y ceniza desde el viernes pasado y se cree que el espectáculo podría durar años, convirtiéndose en una verdadera atracción turística en una isla visitada precisamente por sus paisajes naturales.

Esta situación fue aprovechada por un grupo de jóvenes que al ver la intensidad del volcán, decidió divertirse y utilizar la erupción como un fondo atractivo en sus imágenes.

Thelma Gretarsdottir, una jugadora de voleibol, quiso darle a este deporte "un toque extremo" al jugar frente a la erupción.

La deportista escribió en Instagram que habían -12 grados centígrados cuando decidieron jugar a la "pelota volcánica".

MIRA EL VIDEO:

People casually playing volleyball at the #volcano in #Fagradalsfjall, #Iceland yesterday



Mögulega það íslenskasta sem ég hef séð. pic.twitter.com/nU3VeDqziR — Rut Einarsdóttir (@ruteinars) March 28, 2021

Primera erupción en años

Esta es la primera erupción volcánica que se da en el área desde hace 800 años.

(Foto: RTVE)

Por ello, miles de islandeses han acudido al lugar de la erupción con la esperanza de asombrarse con las raras fuentes y ríos de lava e incluso cocinar la comida en la ardiente corteza de magma, dejando unas pintorescas imágenes.