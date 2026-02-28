Un oficial militar israelí dice que varios altos cargos iraníes han sido "eliminados".
EN CONTEXTO: Canciller iraní: "Hasta donde yo sé, Ayatollah Ali Khamene, está vivo"
Un oficial militar israelí afirmó que varios altos cargos iraníes han sido "eliminados" el sábado en ataques selectivos en la república islámica.
"Tres lugares donde se celebraban reuniones del régimen terrorista iraní fueron atacados simultáneamente y varias figuras esenciales para la gestión de la campaña y el gobierno del régimen han sido eliminados", afirmó el oficial militar israelí en un comunicado.
Mientras el presidente Donald Trump anunció el sábado el lanzamiento de una operación militar contra Irán, prometiendo "aniquilar" su armada y los sitios de misiles, y dirigiéndose a los iraníes para decirles que había llegado su "hora de la libertad".
* Con información de AFP