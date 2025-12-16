Israel Castillo dirigirá la alcaldía de Masagua hasta el 2028

-

Con una trayectoria previa al frente de la comuna y un rol activo municipal, Israel Castillo retoma la alcaldía en un contexto de alta tensión pública.

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) oficializó la designación de Israel Castillo Ortega como nuevo alcalde de Masagua, Escuintla, en atención a un requerimiento formal del Concejo Municipal y conforme a lo establecido en la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP) y el Código Municipal.

El pasado 15 de diciembre el magistrado presidente del TSE Gabriel Aguilera, confirmó la entrega de credenciales al concejal I de la corporación edil, como parte del procedimiento legal para sustituir a una autoridad municipal ante una ausencia definitiva.

Sobre este proceso el TSE destacó que la medida busca garantizar la continuidad administrativa, el orden institucional y la gobernabilidad en el municipio.

Con esta resolución, Castillo Ortega asumió oficialmente la alcandía y ejercerá el cargo hasta 2028, período para el cual fue electo originalmente como concejal I.

Trayectoria política

La trayectoria política de Israel Castillo Ortega en Masagua se ha construido de forma cronológica dentro de la administración municipal, alternando funciones ejecutivas y deliberativas.

En 2016 asumió la alcaldía de Masagua ante la ausencia de la entonces alcaldesa, permaneciendo en el cargo durante ese período de gobierno y concluyendo su gestión en enero de 2020.

Durante 2019, mientras aún ejercía como jefe edil, buscó mantenerse en el cargo a través del proceso electoral; sin embargo, no logró el respaldo necesario para continuar al frente de la municipalidad.

Posteriormente, en el actual período municipal, Castillo Ortega regresó al gobierno local como concejal I, desde donde participó activamente en los asuntos internos del Concejo Municipal y promovió solicitudes formales de información relacionadas con el uso de los recursos públicos.

Allanan Palacio Municipal de Masagua

De manera paralela a la transición en la administración municipal, el Ministerio Público (MP) desarrolló una serie de allanamientos como parte de la investigación por el crimen del exalcalde Nelson Luciano Marroquín. Las diligencias incluyeron 12 inspecciones, entre ellas en el Palacio Municipal de Masagua, así como operativos en distintos puntos del municipio.

Durante los cateos, las autoridades identificaron a 14 personas, revisaron cuatro vehículos y decomisaron teléfonos celulares, equipos de videograbación, un arma de fuego y diversa documentación que será analizada para fortalecer la investigación.

Las líneas de investigación apuntan, de manera preliminar, a dos posibles móviles; una venganza de carácter personal o político, y una hipótesis relacionada con asuntos económicos. (Foto: Archivo/Nuestro Diario)

Además, el Ministerio de Gobernación (Mingob) informó que tres equipos especializados fueron asignados al caso. Las indagaciones se mantienen bajo reserva y contemplan, de forma preliminar, posibles móviles de carácter personal, político o económico.

Fallecimiento Alcalde Nelson Marroquín

El entonces alcalde Nelson Luciano Marroquín resultó herido de bala mientras participaba en un evento público realizado en la aldea Obero, en Masagua.

Fue atendido por cuerpos de socorro y trasladado en estado crítico al Hospital Nacional de Escuintla, donde falleció al momento de su ingreso al área de emergencias.

Fue velado durante tres días y posteriormente sepultados en la aldea Llanitos, del mismo municipio.

El Concejo Municipal decretó 40 días de luto y la suspensión de todas las actividades festivas, como muestra de respeto y homenaje a la memoria del exalcalde. (Imagen: Municipalidad de Masagua)

Tras varios días sin pronunciamiento oficial, la Municipalidad de Masagua emitió un comunicado en el que informó que el Concejo Municipal decretó 40 días de luto y la suspensión de todas las actividades festivas, como muestra de respeto y homenaje a la memoria del exjefe edil.