Israel destaca relaciones con Guatemala tras 78 años de independencia

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Guatemala e Israel celebraron 78 años de relaciones diplomáticas y el renacimiento de un Estado moderno.

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El embajador de Israel en Guatemala, Alon Lavi, destacó el fortalecimiento de las relaciones diplomáticas, culturales y de cooperación entre ambos países, durante la celebración del 78 aniversario de independencia del Estado israelí.

Durante su discurso, el diplomático recordó que el 14 de mayo de 1948 "renació el moderno Estado de Israel", al tiempo que resaltó que también se conmemoran 78 años de relaciones diplomáticas con Guatemala.

El embajador remarcó las acciones que se han implementado para fortalecer las relaciones entre nuestros países a través de numerosas iniciativas y actividades dirigidas a públicos diversos. (Foto: Édgar Pocón/Colaboración)

Lavi señaló que el último año estuvo marcado por acontecimientos "positivos y llenos de esperanza", así como por desafíos relacionados con el conflicto en Medio Oriente. En ese contexto, mencionó el retorno de algunos rehenes israelíes y el alto al fuego frente a Hamás, aunque afirmó que continúan las amenazas contra Israel por parte de Irán y Hezbollah.

El embajador enfatizó que, pese al contexto internacional, la relación entre Guatemala e Israel "permanece firme", resaltando los vínculos históricos y humanos entre ambas naciones.

El embajador Alon Lavi recordó que el mandatario Bernardo Arévalo tuvo ocasión de reunirse con Isaac Herzog, presidente de Israel en Costa Rica. (Foto: Édgar Pocón/Soy502)

Como parte de los avances en la cooperación bilateral, mencionó visitas a distintas comunidades guatemaltecas, programas de capacitación agrícola desarrollados junto a la ENCA y becas otorgadas mediante MASHAV, la Agencia Israelí de Cooperación para el Desarrollo.

También destacó actividades culturales y deportivas impulsadas durante el último año, entre ellas un partido amistoso entre exjugadores de Israel y leyendas del fútbol guatemalteco, así como eventos realizados junto a la Municipalidad de Guatemala en conmemoración de los 250 años de la designación de la capital guatemalteca.

Lavi afirmó que uno de los momentos más significativos para él fue compartir con niños con cáncer durante una actividad organizada en el hospital UNOP con motivo del Día de Reyes.

El embajador Alon Lavi recordó la diversidad de proyectos que se han llevado a cabo en Guatemala por parte del Estado de Israel. (Foto: Édgar Pocón/Colaboración)

El diplomático agradeció el respaldo de autoridades, alcaldes, representantes religiosos, miembros del Congreso y diversos sectores guatemaltecos, y recordó que recientemente el presidente de Israel sostuvo un encuentro con el mandatario guatemalteco en Costa Rica.

"Sigamos trabajando juntos, hombro a hombro, para construir un mundo mejor, más seguro y más justo", expresó el embajador al concluir su intervención.