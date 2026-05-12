CC rechaza amparos contra elección de Gabriel García Luna como jefe del MP

El pleno de magistrado de la CC negó las acciones de amparo que buscaban frenar la toma de posesión de Gabriel García Luna como Fiscal General del MP.
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La Corte de Constitucionalidad (CC) echazó las acciones de amparo que pretendían frenar la elección del Fiscal General y Jefe del Ministerio Público (MP), y otorga vía libre a la toma de posesión de Gabriel García Luna como nuevo titular del ente investigador.
Aunque aún no se conocen los detalles, entre las acciones conocidas por el pleno de magistrados sobresale un amparo presentado contra el presidente Bernardo Arévalo, cuyo argumento pretendía que la elección del mandatario se llevará a cabo en una nómina de quienes no podrían cumplir con los requisitos establecidos. Esta acción fue presentada por Ricardo Méndez Ruíz, de la Fundación Contra el Terrorismo (FCT)
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Otro amparo presentado era el de abogado Raúl Falla, quien accionó contra el mandatario y la Comisión de Postulación para evitar la designación del nuevo Jefe del Ministerio Público (MP).
A estos se agregan los presentados por el diputado José Chic, planteado contra la Postuladora con el argumento de la existencia de una posible amenaza a los principios de alternancia en el cargo.
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También fue negada la acción de David Alberto Juárez quien pretendía dejar sin efecto la nómina para revisar la puntuación de quienes integraron.
Por último, fue rechazada la petición de diputados oficialistas que presentaron un amparo preventivo ante la inminente salida de Fiscal General, Consuelo Porras.