Momento en que Israel intercepta misiles lanzados desde Irán (video)

Irán ataca bases militares ubicadas en el medio oriente.

Irán a coordinado múltilples ataques aéreos por medio de misiles hacia Israel y a bases estadounidenses en Catar, Emiratos Árabes Unidos (EAU), Bahréin y Kuwait; como respuesta a los misiles recibidos en la operación "Rugido de León" coordinada entre Israel y Estados Unidos en la mañana del 28 de febrero.

"Cualquier base en toda la región que ayude a Israel será nuestro objetivo", dijo el portavoz del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas iraníes.

Un video muestra cómo varios misiles fueron interceptados sobre Doha, Catar, tras ser detectados por las fuerzas de seguridad; los proyectiles pretendían llegar a la Base Aérea Al Udeid, de los Estados Unidos.

La tensión aumenta

Los ataques desde Irán han generado además una explosión que afectó la zona de Manama, la capital de Bahréin, donde se encuentra otra base de la Armada de Estados Unidos.

Sirenas también han alarmado a la población de Jerusalén, el ejército israelí detectó múltiples proyectiles lanzados desde Irán.

Asimismo, las fuerzas armadas jordanas derribaron el sábado dos misiles balísticos que, según informó un oficial militar, "fueron interceptados con éxito por los sistemas de defensa aérea jordanos", añadió.

El Gobierno de Bahréin ha confirmado un ataque iraní contra un centro de control de la Quinta Flota de la Marina de EEUU, su contingente naval desplegado en el golfo Pérsico, el mar Rojo y el mar de Arabia, y cuya sede está instalada precisamente en el reino árabe.

Con información de Infobae.