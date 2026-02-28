El mundo reacciona a los ataques contra Irán

-

El ataque de Estados Unidos e Israel lanzado este sábado contra Irán desató fuertes reacciones internacionales.

EN CONTEXTO: Israel lanza un ataque contra Irán y declara estado de emergencia en todo el país

El ataque aéreo ocurre después de que, desde noviembre de 2025, el régimen iraní ordenara la ejecución de manifestantes que protestaban contra la crisis económica y la escasez de recursos básicos.

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, habría demostrado su respaldo al pueblo iraní y advirtió al régimen que, si continúa con sus acciones agresivas, Estados Unidos respondería con fuerza, llamando además a los ciudadanos a aprovechar la situación para tomar el control de su gobierno.

Sin embargo, esta operación militar coordinada entre Israel y Estados Unidos, con el objetivo de neutralizar al régimen iraní, ha generado diversos pronunciamientos.

El ministerio de Relaciones Exteriores iraní prometió que su país "responderá con firmeza" a los ataques estadounidenses e israelíes.

Por otra parte, Rusia denunció los ataques contra Irán como una "peligrosa aventura" que amenaza a Oriente Medio con una "catástrofe". Según su cancillería, la acción busca "destruir" al gobierno iraní "que se ha negado a someterse al dictado de la fuerza y el hegemonismo".

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) observó con preocupación el hecho; Volker Türk, jefe de derechos humanos de la ONU, dijo que los ataques solo provocan "muerte, destrucción y sufrimiento humano".

Así también respondió el canciller Badr Albusaidi, que ejerció como mediador entre Washington y Teherán, dijo estar "consternado" porque "las negociaciones activas y serias fueron nuevamente socavadas".

"Insto a Estados Unidos a no dejarse arrastrar más. Esta no es su guerra", añadió.

En estos momentos, EEUU e "Israel" bombardean el centro de Teherán, agreden a Irán otra vez sin ninguna provocación previa, creando otra guerra más en la región.



Recuérdalo, cuando los medios los victimicen cuando Irán responda, fue "Israel"/EEUU quién bombardeó primero a Irán. pic.twitter.com/Nk3CuFgr5c — Daniel Mayakovski (@DaniMayakovski) February 28, 2026

Varias posturas

Estados Unidos e Israel habrían sostenido negociaciones diplomáticas con el régimen iraní, dicho consenso no se concretó, lo que derivó en la operación con misiles aéreos, con el objetivo de frenar la operación nuclear gestionada por Irán.

Sin embargo, en territorios vecinos, la tensión se ha aumentado, el movimiento islamista palestino Hamás afirmó que la operación de Estados Unidos e Israel "constituye un ataque directo contra toda la región, así como a su seguridad, estabilidad y soberanía".

La República Libanesa afirmó que no aceptará verse "arrastrado" al conflicto con Irán, mientras las autoridades temen una implicación del Hezbolá proiraní.

"Reitero que no aceptaremos que nadie arrastre al país a aventuras que amenacen su seguridad y su unidad", declaró Nawaf Salam en la red social X.

En una declaración conjunta de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y del presidente del Consejo Europeo, António Costa, ambos dirigentes pidieron "la máxima moderación" a todas las partes y "garantizar la seguridad nuclear".

El presidente Emmanuel Macron advirtió que la escalada en torno a Irán es "peligrosa para todos" y "debe cesar". También pidió una "reunión urgente" del Consejo de Seguridad de la ONU.

El gobierno británico instó a evitar que la situación "degenere en un conflicto regional más amplio".

Por su parte, el presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, expresó su rechazo a "la acción militar unilateral de EEUU e Israel, que supone una escalada y contribuye a un orden internacional más incierto y hostil", pero también "las acciones del régimen iraní".

En respuesta del "ataque preventivo"

Irán en respuesta de los bombardeos inició lanzando drones y misiles hacia Israel. En un video de redes sociales, turistas grabaron el momento en que una base militar estadounidense en medio oriente fue atacada por misiles por parte de Irán.

La ministra de Relaciones Exteriores sueca, Maria Malmer Stenergard, llamó a "la moderación" y a un "retorno inmediato a las negociaciones diplomáticas" en una región "ya de por sí tensa".

El ministro de Relaciones Exteriores de Noruega dijo que el ataque presentado por Israel como "preventivo" no se ajusta al derecho internacional porque "un ataque preventivo supone la existencia de una amenaza inminente".

"Países Bajos llama a todas las partes a actuar con moderación y a evitar cualquier nueva escalada. La estabilidad en la región es esencial", señaló el jefe de la diplomacia Tom Berendsen en X.

El primer ministro, Anthony Albanese, mostró su respaldo a la acción estadounidense. "Desde hace mucho tiempo se reconoce que el programa nuclear iraní constituye una amenaza para la paz y la seguridad mundiales", escribió en X.

Australia stands with the brave people of Iran in their struggle against oppression.



For decades, the Iranian regime has been a destabilising force, through its ballistic missile and nuclear programs, support for armed proxies, and brutal acts of violence and intimidation.



Iran… — Anthony Albanese (@AlboMP) February 28, 2026

La Unión Africana (UA) hizo un llamado a la "moderación, a una desescalada urgente y a un diálogo sostenido".

"Cualquier nueva escalada corre el riesgo de agravar la inestabilidad mundial, con graves consecuencias para los mercados energéticos, la seguridad alimentaria y la resiliencia económica, en particular en África", advirtió el presidente de la Comisión de la UA, Mahamud Ali Yusuf.