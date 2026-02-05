Italika impulsa la Caravana del Zorro como patrocinador principal

-

Italika Guatemala anunció su participación como patrocinador principal de la sexagésima quinta edición de la Caravana del Zorro, que se llevará a cabo este sábado 7 de febrero.

La Caravana del Zorro es una de las manifestaciones motociclísticas, culturales y religiosas más emblemáticas de Guatemala y Centroamérica, cuyo fin primordial es la peregrinación de miles de motoristas hacia la Basílica de Esquipulas.

MIRA EL VIDEO MÁS ABAJO

(Fotografía cortesía: Italika)

Como parte de su compromiso con la comunidad biker, la seguridad vial y el acompañamiento responsable en carretera, Italika Guatemala estará presente a lo largo del trayecto con tres estaciones oficiales de atención, diseñadas para brindar apoyo, hidratación y asistencia a los motoristas:

Primera estación – Sanarate, Km 56.5 | Gasolinera Puma

Punto de hidratación y asistencia básica para motoristas.

Segunda estación – El Rancho, Km 86 | Gasolinera Don Arturo

Estación especial con desayuno y atención dedicada a la comitiva oficial de la Caravana del Zorro.

Tercera estación – La Fragua, Zacapa, Km 144 | Gasolinera Shell

Último punto de atención Italika antes de llegar a Esquipulas.

Una marca con cobertura nacional y compromiso con el motociclista

Con 18 años de operación en Guatemala, Italika ofrece a sus clientes un amplio portafolio de motocicletas que responde a cada necesidad y estilo de vida: trabajo, movilidad diaria, recreación y aventura.

La propuesta de valor de Italika se fortalece con cuatro años de garantía, repuestos originales, una red de distribuidores Italika y centros de servicio certificados en todo el país.

MIRA EL VIDEO MÁS ABAJO

(Fotografía cortesía: Italika)

Previo a la Caravana del Zorro, como parte de esta visión de responsabilidad y cercanía, Italika Guatemala realizó el sábado 31 de enero su Gran Festival de Servicios Italika, una jornada integral de prevención, convivencia y educación vial dirigida a los motoristas que participarán en la peregrinación de este 7 de febrero.

Durante el festival, Italika brindó más de 2 mil servicios preventivos para motocicletas, contribuyendo directamente a una rodada más segura y responsable. El evento se desarrolló como una jornada de convivencia familiar, donde la comunidad biker no solo preparó sus motos, sino que también vivió una experiencia completa.

_________________

_________________

La actividad incluyó la transmisión en vivo del programa Qué Chilero de TV Azteca Guatemala, la convivencia con embajadores de marca, atletas y medallistas olímpicos como Jean Pierre Brol y Erick Barrondo, así como la participación de autoridades de EMETRA, quienes compartieron mensajes clave sobre conducción segura y educación vial.

La jornada se complementó con música en vivo, oferta gastronómica y dinámicas para los asistentes, cerrando con una premiación que incluyó desde televisores hasta una motocicleta Italika BlackBird cero kilómetros.