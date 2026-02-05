Italika impulsa la Caravana del Zorro como patrocinador principal

Italika Guatemala anunció su participación como patrocinador principal de la sexagésima quinta edición de la Caravana del Zorro, que se llevará a cabo este sábado 7 de febrero.
La Caravana del Zorro es una de las manifestaciones motociclísticas, culturales y religiosas más emblemáticas de Guatemala y Centroamérica, cuyo fin primordial es la peregrinación de miles de motoristas hacia la Basílica de Esquipulas.
Como parte de su compromiso con la comunidad biker, la seguridad vial y el acompañamiento responsable en carretera, Italika Guatemala estará presente a lo largo del trayecto con tres estaciones oficiales de atención, diseñadas para brindar apoyo, hidratación y asistencia a los motoristas:
- Primera estación – Sanarate, Km 56.5 | Gasolinera Puma
Punto de hidratación y asistencia básica para motoristas.
- Segunda estación – El Rancho, Km 86 | Gasolinera Don Arturo
Estación especial con desayuno y atención dedicada a la comitiva oficial de la Caravana del Zorro.
- Tercera estación – La Fragua, Zacapa, Km 144 | Gasolinera Shell
Último punto de atención Italika antes de llegar a Esquipulas.
Una marca con cobertura nacional y compromiso con el motociclista
Con 18 años de operación en Guatemala, Italika ofrece a sus clientes un amplio portafolio de motocicletas que responde a cada necesidad y estilo de vida: trabajo, movilidad diaria, recreación y aventura.
La propuesta de valor de Italika se fortalece con cuatro años de garantía, repuestos originales, una red de distribuidores Italika y centros de servicio certificados en todo el país.
Previo a la Caravana del Zorro, como parte de esta visión de responsabilidad y cercanía, Italika Guatemala realizó el sábado 31 de enero su Gran Festival de Servicios Italika, una jornada integral de prevención, convivencia y educación vial dirigida a los motoristas que participarán en la peregrinación de este 7 de febrero.
Durante el festival, Italika brindó más de 2 mil servicios preventivos para motocicletas, contribuyendo directamente a una rodada más segura y responsable. El evento se desarrolló como una jornada de convivencia familiar, donde la comunidad biker no solo preparó sus motos, sino que también vivió una experiencia completa.
La actividad incluyó la transmisión en vivo del programa Qué Chilero de TV Azteca Guatemala, la convivencia con embajadores de marca, atletas y medallistas olímpicos como Jean Pierre Brol y Erick Barrondo, así como la participación de autoridades de EMETRA, quienes compartieron mensajes clave sobre conducción segura y educación vial.
La jornada se complementó con música en vivo, oferta gastronómica y dinámicas para los asistentes, cerrando con una premiación que incluyó desde televisores hasta una motocicleta Italika BlackBird cero kilómetros.