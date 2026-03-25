El cielo se tiñe de morado: La explosión visual de las jacarandas en Guatemala

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La Cuaresma en Guatemala no solo se vive en los templos, sino en sus calles teñidas de morado. Descubre los mejores puntos de la ciudad para apreciar la floración de la jacaranda y el matilisguate.

En Guatemala no existe Cuaresma sin que las calles se llenen de color. Mientras los vecinos elaboran las tradicionales alfombras, la naturaleza también hace su parte con la floración del árbol de jacaranda.

Cada año se transforman avenidas, plazas y parques en escenarios teñidos de tonos rosa y morado, y en algunos casos rojizos o anaranjados.

Es común ver las calles coloridas en esta época. (Foto: Municipalidad de Guatemala)

Desde hace varias semanas, la copa de estos árboles luce su característico colorido, creando postales que acompañan la temporada.

Entre los puntos emblemáticos donde más se aprecia este espectáculo natural destacan el Cerrito del Carmen, la 5a. avenida de la zona 14, el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, así como las avenidas Las Américas y La Reforma, la Plaza de la Constitución y parques históricos de la ciudad.

Las jacarandas se encuentran en varias zonas de la ciudad. (Foto: Municipalidad de Guatemala)

Más allá de su impacto visual, la floración de la jacaranda recuerda los ciclos naturales y los procesos de cambio. Así como la ciudad se transforma con su manto de flores, también simboliza adaptación y renovación, valores que encuentran eco en una temporada marcada por la reflexión.

Además, estos árboles cumplen una función ambiental. Proporcionan sombra, ayudan a regular la temperatura urbana y contribuyen a mejorar la calidad del aire. Sus copas amplias y su floración estacional atraen aves e insectos polinizadores, fortaleciendo la biodiversidad en el entorno urbano.

Los árboles también brindan sombra en esta época. (Foto: Municipalidad de Guatemala)

Historia y arraigo cultural

La jacaranda, originaria de Sudamérica, fue incorporada al paisaje urbano hace más de un siglo. Con el paso del tiempo dejó de ser únicamente un árbol ornamental para convertirse en parte de la identidad visual de la ciudad.

En esta misma época también florece el matilisguate, árbol nativo de Guatemala y Centroamérica, cuyos tonos rosados y blancos evocan tradición y memoria cultural durante la Cuaresma y Semana Santa.

El color adorna las calles de la ciudad. (Foto: Municipalidad de Guatemala)

Según la creencia popular, si el matilisguate florece en abundancia, el invierno será favorable y propicio para la agricultura.

Ambos árboles son reconocidos también por algunas propiedades medicinales. A la jacaranda se le atribuyen efectos antiinflamatorios, antioxidantes y antisépticos; el matilisguate, por su parte, es utilizado tradicionalmente como antiséptico y para aliviar fiebres o inflamaciones de amígdalas.

La jacaranda también tiene propiedades refrescantes y curativas. (Foto: Municipalidad de Guatemala)

Limonada de jacaranda

Entre las particularidades de la temporada destaca la limonada de flor de jacaranda, una bebida fácil de preparar. Para no dañar los árboles, se recomienda utilizar únicamente flores caídas, preferiblemente las más recientes, limpias y frescas.

Ingredientes: 10 a 15 flores de jacaranda, hojas de hierbabuena, 1 litro de agua, 2 limones jugosos, endulzante al gusto y hielo.

Preparación: Lavar y desinfectar las flores. Hervir las flores en medio litro de agua durante cinco minutos para intensificar el color natural. Colar el líquido y dejar enfriar. Agregar el jugo de limón, el resto del agua y el endulzante. Incorporar hielo y hierbabuena.

El resultado es una bebida refrescante e hidratante que, al igual que la floración de la jacaranda, se convierte en un distintivo más de la temporada.