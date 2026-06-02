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Jaguar juvenil es captado en cámara y enamora en redes (video)

  • Por Selene Mejía
02 de junio de 2026, 12:13
El pequeño jaguar ha enamorado a los seguidores de Francisco Asturias. (Foto: Francisco Asturias)

El pequeño jaguar ha enamorado a los seguidores de Francisco Asturias. (Foto: Francisco Asturias)

Un jaguar juvenil ha captado la atención de los usuarios de redes por su vivacidad y rostro juguetón. 

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Según el conservacionista Francisco Asturias el ejemplar es visto en los bebederos artificiales ajustados para los animales. 

jaguar 1
Foto: Francisco Asturias.

"A las 6:00 p. m., después de 3 horas llegó este muchacho a tomar agua a uno de nuestros bebederos, está bien panzón, en otro video les contaré una historia salvaje que involucra a este jaguar y un tapir, lo tuve frente a mí por más de 20 minutos, tomando agua y luego se acostó a relajarse un poco. El sabía que algo raro había cerca (yo), no dejó de mirar en la dirección donde yo estaba, al final se levantó y se fue, otra bellísima experiencia vivida en la selva".

jaguar 2
Foto: Francisco Asturias.

Los jaguares son una especie altamente amenazada, por ello son protegidos por WCS con el apoyo del grupo GENESIS (CONAP, CECON y FUNDAECO).

MIRA: 

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Foto: Francisco Asturias.

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Foto: Francisco Asturias.

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Foto: Francisco Asturias.

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Foto: Francisco Asturias.

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Foto: Francisco Asturias.

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