Jaguar con patrón particular llama la atención en Petén

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Un jaguar con patrones diferentes y color más oscuro ha llamado la atención entre los conservacionistas en Petén.

Francisco Asturias mostró imágenes del ejemplar que ha llamado tanto la atención.

"Mucha gente me ha dicho que vio una pantera negra. En Petén no hay jaguares melánicos", aclaró.

"Rony García-Anleu de WCS lleva más de 20 años poniendo cámaras trampa en toda la Biosfera Maya y nunca ha tenido un solo registro", continuó.

"En los 7 años que llevamos monitoreando jaguares dentro del parque, esta hembra es lo más cerca a melánica que hemos captado en las cámaras que tenemos con Rony dentro del parque, seguro tiene cría en algún lugar del parque", expresó, notando señales de que está dando lactancia, "ojalá nos aparezca algún día con su cachorro", terminó.

La hembra cuenta con marcadas líneas negras, algo que le hace especial, sin embargo, según el experto, no entra en la categoría mencionada. Las imágenes muestran la belleza del animal.

Jaguar

Es el felino más grande de América y el tercero a nivel mundial, después del tigre y el león. Es nativo de los bosques tropicales y húmedos desde México hasta Argentina, destaca por su habilidad para cazar debajo del agua.

Es importante en la selva maya, está en peligro de extinción por la caza y por la destrucción de su hábitat, sobre todo para criar ganado, por la siembra de ilícitos y por la construcción de narco pistas de aterrizaje.

MIRA:

Foto: Francisco Asturias.

Foto: Francisco Asturias.

Foto: Francisco Asturias.