Disturbios y narcobloqueos se registran en Jalisco, tras asesinato de "El Mencho"

Múltiples disturbios y pánico se ha generado en el ambiente de Jalisco.
EN CONTEXTO:Abaten a "El Mencho", líder del Cártel de Jalisco Nueva Generación
Tras el enfrentamiento armado que produjo la muerte del lider del Cártel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho".
Múltiples disturbios y pánico se ha generado en el ambiente de Jalisco, México; en este estado se han reportado vehículos y transportes públicos incendiados, en donde hombres armados ha intimidado y prendido fuego.
En el Aeropuerto de Guadalajara, el personal y los usuarios evacuaron el lugar ante posibles amenazas.
El CJNG figura entre los cinco cárteles más peligrosos, según el gobierno de Estados Unidos, y es considerado como una Organización Terrorista Extranjera.
Además, la Administración de Control de Drogas (DEA) ofrecía una recompensa de 15 millones de dólares para lograr la captura de Oseguera Cervantes, ya que integraba la lista de los más buscados.