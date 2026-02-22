Disturbios y narcobloqueos se registran en Jalisco, tras asesinato de "El Mencho"

-

Múltiples disturbios y pánico se ha generado en el ambiente de Jalisco.

Tras el enfrentamiento armado que produjo la muerte del lider del Cártel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho".

Múltiples disturbios y pánico se ha generado en el ambiente de Jalisco, México; en este estado se han reportado vehículos y transportes públicos incendiados, en donde hombres armados ha intimidado y prendido fuego.

Terror en Jalisco

-Trasciende captura de El Mencho uno líder del CJNG

-Narcobloqueos en el centro de Guadalajara y otras ciudades, así como en Michoacán y Guanajuato

-Gobernador pide no salir a la calle

-Suspenden transporte

-Ganinete de Seguridad apoya#jalisco #narconbloqueos pic.twitter.com/y0sDPpfBw2 — raytep (@raytep) February 22, 2026

En el Aeropuerto de Guadalajara, el personal y los usuarios evacuaron el lugar ante posibles amenazas.

El Aeropuerto de Guadalajara en caos pic.twitter.com/eOU7m0V3Zt — Datos Aeronáuticos ◽ (@CapLaloVargas) February 22, 2026

El CJNG figura entre los cinco cárteles más peligrosos, según el gobierno de Estados Unidos, y es considerado como una Organización Terrorista Extranjera.

Además, la Administración de Control de Drogas (DEA) ofrecía una recompensa de 15 millones de dólares para lograr la captura de Oseguera Cervantes, ya que integraba la lista de los más buscados.