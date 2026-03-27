Jamaica vence a Nueva Caledonia y va contra RD Congo en el repechaje mundialista

Jamaica extiende el sueño mundialista luego de vencer 1-0 a Nueva Caledonia, en el seguno partido de los repechajes internacionales, torneo de eliminación directa celebrado en México.
Relacionado: Bolivia da el primer paso hacia el Mundial tras derrotar a Surinam
La anotación de Bailey-Tye Cadamarteri, delantero nacido en inglaterra pero nacionalizado jamaiquino, llegó al minuto 18, al cazar el rebote que cedió el portero Rocky Nyikeine, tras rechazar un tiro libre directo de Ronaldo Webster.
Pese a que el combinado de Oceanía no mostró muchas armas, consiguió complicar el dominio de los de Concacaf, que nunca consiguieron otro tanto que les permitiera manejar la situación con mayor calma.
Ahora, los Reggae Boyz jugarán la final por el boleto al Mundial de Norteamerica 2026 contra la República Democrática del Congo, el martes 31 en Guadalajara. Los congoleños son favoritos por su posición en el ráquin FIFA (48 contra 70 de los caribeños).
El ganador de esta final integrará el Grupo K del Mundial con Portugal, Uzbekistán y Colombia.
Jamaica busca regresar a una cita mundialista luego de su ya lejano debut en Francia 1998 (han pasado 28 años), y lo hacen de la mano del técnico Rudolph Speid.