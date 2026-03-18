Jamie Moreno, directora de mercadeo de Tigo: "La compañía te reta"

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Jamie Moreno, directora de mercadeo de Tigo, compartió sus anécdotas de vida y cómo ingresó a una de las empresas más sólidas del país, así como su inspiración y sus retos personales y profesionales.

Jamie Moreno reveló cómo es llevar en sus hombros la imagen de una empresa sólida y de nombre regional, una gran responsabilidad que le ha dado grandes enseñanzas: "¡Es una aventura!, Tigo es una industria dinámica, innovadora, constantemente cambiante, es una empresa muy fuerte, por lo que la demanda es agresiva, es una compañía que te reta".

Foto: Jose Luis Pos/Soy502.

Su niñez estuvo llena de amor y grandes admiradores, su familia fue fundamental para alcanzar sus metas pues la educaron con la confianza para brillar:

"Tengo papás extraordinarios, trabajadores y un hermano igual, me enseñaron mucho acerca del mundo laboral con su ejemplo, siempre marcaron que las cosas se logran con esfuerzo y disciplina. Como fui una niña creativa, que le encantaba decorar, buscar cosas diferentes para la casa, mi mamá nunca me apagó mi brillo. Ellos siempre me alentaron a cultivar mis talentos, le preguntaba a mi mamá acerca de las marcas, cómo las hacían, siempre me llamó la atención el marketing y ella siempre buscó información para mí".

"Mi mamá era una mujer visionaria y todo el ámbito profesional lo aprendí de ella, me impulsaba, me animaba a buscar, a explorar, siempre me retó a lograr lo que me proponía", afirmó.

Tigo, su primera oportunidad laboral y la única

Para Jamie, Tigo ha sido su universidad de vida y su casa: "Tengo una carrera de casi 28 años, en un único trabajo, al iniciar no sabía qué me deparaba, siempre admiré la marca y cuando ingresé fue una gran emoción y un logro cumplido, admiraba su marketing y su excelencia y decía: 'Algún día quiero estar ahí' y se logró".

Su mayor reto de innovar: "Querer hacer las cosas de forma diferente es de valientes, no todos toman este reto, ahora, con el avance tecnológico, con el mundo entero en nuestras manos a un click, innovar es cada vez más difícil, esa esencia de hacer cosas diferentes no la debemos perder, atrevernos y ser valientes es también aceptar los riesgos que toma la innovación, que son muchos", admitió.

Foto: Jose Luis Pos/Soy502.

"Desfrijolízate", su éxito de marketing más querido

Acerca de la campaña a la que más cariño le tiene, recordó "desfrijolízate", la llegada de los smartphones al país.

"Siempre me saca una sonrisa recordarla, sé que es cliché hablar de ella pero marcó un antes y un después en mi forma de pensar, se volvió un slam en los guatemaltecos, en su momento fue algo totalmente nuevo, con el que rompimos esquemas, cómo transformamos un "frijol" (así se nombraba a los celulares que sólo servían para hacer llamadas) y le dimos vida, incluso se convirtió en un personaje, además de llegar al mil por ciento en ventas, nos ayudó a entender cómo, un dicho guatemalteco, se transformó en la voz de nuestro cliente, ha sido, hasta ahora, la más exitosa".

"La defendí hasta que salió, pues no iba con el manual de la marca, me tocó pelearla, es uno de nuestros ejemplos de innovación, teníamos la idea pero no la querían ejecutar y lográbamos convencerlos, es aquí donde corres el riesgo, me aventuré y lo logramos como equipo".

Foto: Oficial.

Su ingreso a Tigo

Jamie comenta que al terminar sus estudios el colegio Gibbs, donde estudiaba, el centro apoyaba a sus estudiantes a obtener empleos en distintas empresas del país, "recuerdo que nos ayudaban a conseguir trabajo para ser asistentes de los CEO en las compañías nacionales, empecé como asistente y fui creciendo, es vital ese apoyo de los centros educativos y empresas, para la búsqueda de nuevos talentos", dijo.

En las buenas y malas

"A lo largo de tu carrera puedes equivocarte, en mi carrera también hay cosas que no han funcionado y es normal, algunas campañas no han sido tan exitosas, sin embargo no me dejé vencer, no debes quedarte ahí, es importante aprender y seguir adelante, levantarse y seguir innovando".

"Tigo fue mi primer y único trabajo, mi antes y después, aquí crecí. La empresa vio mi crecimiento intelectual, me casé con un esposo extraordinario, tuve a mis hijos, es parte de mi vida y sigo aquí, Tigo es mi casa".

Foto: Jose Luis Pos/Soy502.

La receta para una carrera próspera

"Soy creyente en Dios y para mí, lo más importante es ponerlo primero, en todas mis decisiones, luego de poner todo en manos de Él, es necesario creer en tí, en quién eres, saber que, ante todo, eres una mujer incomparable y única, cuando lo sabes y lo crees, a pesar de los retos, sales adelante y tienes éxito, se lo digo a mi hija, es fundamental que sepas quién eres y que nadie te apague".

"Puedes lograr lo que te propongas, los límites están en tu mente, las mujeres agregamos algo muy necesario al mundo corporativo, aportamos el elemento humano, el emocional y el corporativo muy importante y es vital, como complemento".

Su consejo para quienes deseen subir de nivel en su profesión

"Prepárense académicamente, aprendan idiomas, busquen toda fuente de conocimiento posible, asistan a charlas, aprendan en linea del tema que les apasiona y el que necesitan, todo lo que agregue un plus a su carrera, tengan una mentalidad fuerte para los retos y aliméntense espiritualmente, cuiden su cuerpo, su salud, si no se cuidan, no pueden trabajar y muchas veces uno comete el error de dejar esto de último".