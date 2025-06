¡Sorpresa! El italiano Sinner cae en segunda ronda del ATP de Halle, ante Bublik

-

El número 1 del tenis mundial no llegará del todo bien a Wimbledon, el tercer grande del año.

Vigente campeón del ATP 500 de Halle, el italiano Jannik Sinner, número 1 mundial del tenis masculino, cayó eliminado para sorpresa general por el kazajo Alexander Bublik (45º), este jueves en la segunda ronda del torneo sobre hierba alemán.

Superado 6-3, 3-6, 4-6, Sinner, de 23 años, disputaba en Alemania su primer torneo desde su derrota en cinco sets en la final de Roland Garros ante Carlos Alcaraz a comienzos de junio, y no perdía desde 2023 ante un jugador por debajo del top-20.

A diez días de Wimbledon (30 junio-13 julio), Bublik logró este jueves su segunda victoria en seis partidos contra Sinner. La primera la había logrado también en Halle, en cuartos en 2023, por retirada del italiano.

El kazajo, que conquistó el torneo de Halle en 2023, buscará el viernes el pase a semifinales ante el checo Tomas Machac (23º).

El italiano, tres veces ganador de Grand Slam, no perdía contra otro jugador diferente a Alcaraz desde el mes de agosto de 2024, con una derrota en cuartos de final del Masters 1000 de Montreal contra el ruso Andrey Rublev.