¡Inesperado! Javier Mascherano deja de ser el técnico de Messi en el Inter Miami

El argentino Javier Mascherano renunció sorpresivamente a la dirección técnica del Inter Miami de Lionel Messi por razones personales, informó este martes el club estadounidense.
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La etapa de Javier Mascherano al frente del Inter Miami llegó a su fin de manera inesperada. El club donde milita Messi confirmó este martes la renuncia del técnico argentino, quien dejó el cargo por motivos personales tras apenas siete jornadas disputadas en la MLS.
Mascherano, de 41 años, había asumido la dirección de las garzas en noviembre de 2024 y se marcha apenas cuatro meses después de conquistar el primer título liguero en la historia de la institución.
En un comunicado difundido por el club de Florida, el exmediocampista expresó su gratitud y optimismo de cara al futuro del equipo. "Siempre llevaré conmigo el recuerdo de nuestra primera estrella y, esté donde esté, seguiré deseándole lo mejor al club", señaló el "Jefecito".
Aunque tenía contrato vigente hasta el próximo año, decidió dar un paso al costado de forma anticipada. De manera interina, su compatriota Guillermo Hoyos, con experiencia en selecciones y clubes de América y Europa, asumirá la conducción del equipo para los próximos compromisos.