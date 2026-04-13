Definidos los cruces de postemporada y el camino al campeonato en la NBA

-

La fase regular de la NBA llegó a su fin el pasado domingo y dejó definidos los cruces de postemporada, con series que prometen intensidad desde el inicio.

OTRAS NOTICIAS: Leeds suma tres puntos de oro en Old Trafford ante el United

En el Oeste, los Denver Nuggets, liderados por Nikola Jokic, aseguraron el tercer puesto y evitaron a los campeones Oklahoma City Thunder en primera ronda. Su primer reto será ante los Minnesota Timberwolves, en una serie que se perfila física y muy pareja.

Los Lakers, por su parte, encaran su serie con algunas dudas en la plantilla, aunque se espera que Luka Doncic esté disponible para el juego del sábado junto a LeBron James frente a unos Houston Rockets que llegan sólidos.

¡BIENVENIDOS A LA POSTEMPORADA DE LA NBA!



El cuadro completo de #SoFiPlayIn + #NBAPlayoffs. pic.twitter.com/WptjlgXcXz — NBA Latam (@NBALatam) April 13, 2026

Más arriba, los primeros clasificados, Oklahoma y San Antonio Spurs esperan rival desde la repesca tras cerrar como los mejores de la conferencia.

El play-in también ofrece duelos atractivos: Phoenix Suns se medirán a los Portland Trail Blazers por un cupo, mientras que los Clippers y Golden State Warriors lucharán por el último boleto.

En la Conferencia Este, el panorama quedó definido con el play-in y los cruces de playoffs ya estructurados. En la fase de repechaje, los Charlotte Hornets se medirán al Miami Heat , mientras que los Philadelphia 76ers enfrentarán al Orlando Magic; el ganador de este último avanzará directamente para chocar contra los Boston Celtics en la primera ronda.

Ya en los playoffs, los Detroit Pistons esperan al último clasificado del repechaje. Por su parte, los Knicks de Nueva York jugarán ante Atlanta Hawks, y los Cleveland Cavaliers se medirán contra Toronto Raptors.