Aunque la fecha exacta es el 11 de febrero, Jen celebró “tirando la casa por la ventana” sus 51 primaveras el fin de semana, en una fiesta épica que reunió a, por lo menos, 200 de los grandes famosos de Hollywood. Entre ellos Ellen DeGeneres, Robert Downey Jr., Sandra Bullock, Reese Witherspoon, Demi Moore y Leonardo DiCaprio.

Imágenes de la fiesta. (Fotografías Infobae)

Incluso llegó Brad Pitt, que se escondió sin éxito debajo de una gorra para no ser detectado por los paparazzis. Sí, como se lee, el esperado ex de Aniston también estuvo presente, aunque no hay rastro de él en las fotos de la fiesta.

View this post on Instagram A post shared by Jennifer Aniston (@jenniferaniston) on Feb 11, 2020 at 1:11pm PST

Pharrell Williams, Keith Richards, David Arquette y Courtney Cox, también fueron parte del listado de los 200, así mismo Barbara Streisand, Katy Perry y Orlando Bloom.

Imágenes de la fiesta. (Fotografías Infobae)

Celebración entre “Friends”

Además de la gran fiesta, la actriz Courtney Cox, entrañable amiga de Jen, celebró el gran día disfrazándose de Jennifer Aniston para desearle un feliz cumpleaños.

En la imagen ambas posan muy parecidas: vestido de negro, mismo peinado y lentes. "No importa cuánto lo intentes. Solo hay una Jennifer Aniston. ¡Feliz cumpleaños mi querida amiga, te amo!", escribió la actriz con el humor que la caracteriza. Aniston le comentó la publicación con muchos emojis de risas y corazones.

View this post on Instagram A post shared by Courteney Cox (@courteneycoxofficial) on Feb 11, 2020 at 12:16pm PST

Incluso el recién llegado al mundo de Instagram, Matthew Perry, también la homenajeó con una foto retro donde posan juntos con el mensaje: "¡Feliz cumpleaños, Jenny!".

View this post on Instagram A post shared by Jennifer Aniston (@jenniferaniston) on Feb 7, 2020 at 11:58am PST

Cox se enterneció al ver la postal vintage de sus coestrellas y les comentó: "¡Me encanta esta foto! ¡Los amo a los dos!".

Ahora que todos los integrantes de "Friends" ya están en Instagram, se volvió cotidiano que los protagonistas intercambien comentarios en la red social, y finalmente, los fanáticos de la sitcom pueden ver cómo interactúan sus actores favoritos en la vida real.

View this post on Instagram A post shared by Jennifer Aniston (@jenniferaniston) on Jan 6, 2020 at 11:50am PST

La cumpleañera compartió en sus historias de Instagram un collage con muchas de las felicitaciones que recibió, y le agradeció a todos por sus creativas maneras de desearle un hermoso día. Entre ellos, también su expareja, el actor Justin Theroux, le dedicó un feliz cumpleaños a través de sus stories.

Captura de la historia de Jen. (Foto Instagram)

*Con datos de Infobae El español y La Nación

MÁS NOTICIAS:

Meghan y Harry: "sin dinero ni títulos", por orden de la Reina