Jesse & Joy llegan a Guatemala con "El Despecho Tour"

Jesse & Joy regresa a Guatemala para hablar de las emociones más profundas con el "El Despecho Tour".
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Esta es la sexta gira musical del dúo mexicano, sus temas representan el amor y el desamor enfocadas en su sétimo álbum de estudio "Lo que nos faltó decir", además de sus grandes éxitos.
Jesse & Joy han conquistado a millones de fans con "¡Corre!", "Espacio Sideral", "Dueles" y "3 .A.M.", que se han vuelto un himno en situaciones de vulnerabilidad e inpiración para salir adelante de las caídas, sanar y confiar en una nueva oportunidad para el corazón.
Ganadores del Latin Grammy y de la Gaviota en Viña del Mar han logrado posicionarse en los primeros lugares de las listas de popularidad.
Acerca de El Despecho Tour
Los asistentes podrán disfrutar de un recorrido por sus más grandes éxitos y así como nuevas propuestas musicales, en una noche cargada de emociones, nostalgia y conexión
Fecha
El dúo se presentará el sábado 23 de mayo a las 08:00 p. m. en Forum Majadas.
Localidades disponibles y precios
Mesa Oro: Q690 (incluye fee de ticketera)
Mesa Platinum: Q815 (incluye fee de ticketera Mesa Black: Q1,140.00 (incluye fee de ticketera)
Los boletos ya están a la venta aquí.