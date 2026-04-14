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Jesse & Joy llegan a Guatemala con "El Despecho Tour"

  • Por Selene Mejía
14 de abril de 2026, 16:55
Jesse $ Joy regresa con sus fans guatemaltecos. (Foto: Live Nation)

Jesse $ Joy regresa con sus fans guatemaltecos. (Foto: Live Nation)

Jesse & Joy regresa a Guatemala para hablar de las emociones más profundas con el "El Despecho Tour".

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Esta es la sexta gira musical del dúo mexicano, sus temas representan el amor y el desamor enfocadas en su sétimo álbum de estudio "Lo que nos faltó decir", además de sus grandes éxitos.

jesse joy
instagram.

Jesse & Joy han conquistado a millones de fans con "¡Corre!", "Espacio Sideral", "Dueles" y "3 .A.M.", que se han vuelto un himno en situaciones de vulnerabilidad e inpiración para salir adelante de las caídas, sanar y confiar en una nueva oportunidad para el corazón. 

Ganadores del Latin Grammy y de la Gaviota en Viña del Mar han logrado posicionarse en los primeros lugares de las listas de popularidad.

despecho tour

Acerca de El Despecho Tour

Los asistentes podrán disfrutar de un recorrido por sus más grandes éxitos y así como nuevas propuestas musicales, en una noche cargada de emociones, nostalgia y conexión

Fecha

El dúo se presentará el sábado 23 de mayo a las 08:00 p. m. en Forum Majadas.

jesse joy boletos

Localidades disponibles y precios

Mesa Oro: Q690 (incluye fee de ticketera)

Mesa Platinum: Q815 (incluye fee de ticketera Mesa Black: Q1,140.00 (incluye fee de ticketera)

Los boletos ya están a la venta aquí. 

 

  

 

 

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