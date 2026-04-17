Jimmy Morales presenta libro en el que defiende decisiones sobre la Cicig

-

El texto expone el punto de vista del exmandatario sobre la salida de la Comisión Internacional del país.

OTRAS NOTAS: La publicación de Jimmy Morales que se volvió viral

El expresidente Jimmy Morales presentó el pasado 16 de abril un libro en el que expone su versión sobre el papel que desempeñó la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) durante su administración.

La obra, titulada "En defensa de la soberanía: CICIG el invitado que quería quedarse con la casa", recoge planteamientos del exmandatario en torno a lo que considera una defensa de la soberanía nacional frente a la actuación de la Comisión.

Según expresó el propio Morales el texto desarrolla su postura sobre distintos episodios que generaron tensiones entre el Ejecutivo y la CICIG durante el período 2016-2020.

El expresidente presentó su versión de la salida de la Cicig en Guatemala. (Foto: Archivo / Soy502)

Uno de los momentos centrales de la administración de Morales fue cuando tomó la decisión de declarar non grato a Iván Velásquez Gómez, quien fungía como comisionado de la CICIG en Guatemala.

Esta medida, adoptada en 2017, provocó una crisis institucional y un amplio debate a nivel nacional e internacional sobre el papel que desarrollaba la Comisión en el país.

Más adelante, Morales también tomó la decisión de no renovar el mandato de la CICIG, lo que provocó el cierre de sus operaciones en 2019, tras más de una década de funcionamiento.

La finalización del mandato de la CICIG tuvo una amplia cobertura nacional e internacional debido a los casos de corrupción que fueron destapados por la comisión durante su mandato.