Jimmy se vuelve tendencia al declararse defensor del Ejército

El presidente Jimmy Morales volvió a hacer de las suyas en las redes sociales. De nuevo, los usuarios de Twitter lo convirtieron en tendencia, luego de que el mandatario se declarara "enemigo" de los detractores del Ejército.

#JimmySoyTuEnemigo, es el hashtag utilizado por los usuarios, quienes rápidamente lograron que se convirtiera en tendencia y que se mantuviera durante más de 24 horas.

AQUÍ TE LO CONTAMOS:

Morales participó el viernes en la inauguración del Astillero Naval en el Comando Naval del Caribe del Ejército, el cual tuvo un costo de 44 millones de quetzales.

En su discurso aseguró, en un tono retador, que se convertiría en un enemigo de todos los que no comparten los ideales del Ejército.

"Para los enemigos del Ejército, pues hoy tienen un nuevo enemigo, se llama Jimmy Morales, simplemente porque admiro, apoyo y respeto al Ejército. Y si esa es la razón por la que no me quieren, no me importa", manifestó.

En sus mensajes, los internautas no solo utilizaban fotografías de los personajes que Morales interpretó en su programa Moralejas, sino también recordaron que el mandatario se ha vestido en varias oportunidades como militar, asegurando que puede hacerlo porque es Comandante en Jefe del Ejército y "hasta su insignia tiene".

Ese @jimmymoralesgt hasta para ser enemigo es una mierda...#JimmySoyTuEnemigo #UnIdiotaGobiernaGuatemala pic.twitter.com/2KZ8euiFOh — ️ 6️⃣1️⃣2️⃣ (@Arana1973) January 4, 2020

Otros optaron por recordarle al Presidente sus errores, una de ellas fue la usuaria Lesly Pernillo, quien lo cuestionó por invertir más en el Ejército, que en el cuidado y conservación del ambiente.

Por todos los incendios forestales sin capacidad de controlar, por todo el daño a la biodiversidad causada por la incompetencia de Alfonso Alonzo al frente del MARN, por invertir más en un ejército inútil que en la naturalez. #JimmySoyTuEnemigo — Lesly Pernillo (@pernillolesly) January 4, 2020