JLo afirma que Ben Affleck fue el primer hombre que le rompió el corazón

Según la estrella, el actor la dejó vestida y alborotada a días de la boda, por lo que buscó consuelo en su entonces amigo, Marc Anthony.

Jennifer Lopez dijo en una ocasión que Ben Affleck fue el primer hombre que le rompió el corazón hace 17 años.

Estas declaraciones fueron reveladas en "Amor Verdadero", el libro que la estrella escribió acerca de su vida y que hizo a María Elena Salinas en una entrevista que le dio en exclusiva para "Aquí y Ahora", programa que conducía en Univision junto a Teresa Rodríguez.

“Tú dices que cuando rompiste con Ben Affleck, ¿es la primera vez que te rompieron el corazón?”, le preguntó María Elena.

JLo contestó: “Eso fue el gran rompe corazón para mí, es verdad, no tengo pena de decirlo“.

Además, expresó que fue muy duro que terminara unos días antes de la boda: “Te puedes imaginar”.

También dijo que Marc Anthony, su gran amigo, fue un gran soporte en ese duro momento, dijo que 4 meses después se estaba casando con quien la apoyó.

“No hay persona en la tierra que me haga reír como él… Siempre fuimos amigos y cuando pasó esa cosa (la ruptura con Affleck) él estaba ahí para mí“, expresó.

La relación no prosperó

JLo dijo que la relación no prosperó aunque los dos intentaran salvarla, fue imposible, a pesar de tratar porque quería dar a sus hijos una familia sólida.

Acerca del libro Salinas le dijo: ¿Por qué decidiste hacer un libro en el que prácticamente desnudas tu alma?

"No sé, me dio mucho miedo hacerlo y mientras estaba escribiéndolo no estaba pensando que iba a salir así, empezó como un diario...pero cuando me senté y empecé a escribir me dio como una cosa que no podía parar", le explicó.

