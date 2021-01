Lady Gaga y Jennifer López cantan en la investidura de Joe Biden

El presidente electo de Estados Unidos Joe Biden llegó en caravana al Capitolio para la ceremonia de investidura en un escenario montado frente a la vasta explanada del "National Mall".

La estrella pop Lady Gaga entonó el himno nacional y su colega Jennifer Lopez brindó un "espectáculo musical".

Singing our National Anthem for the American People is my honor. I will sing during a ceremony, a transition, a moment of change—between POTUS 45 and 46. For me, this has great meaning. — Lady Gaga (@ladygaga) January 20, 2021

Biden y su vicepresidenta Kamala Harris ya fueron juramentados y el presidente, en su discurso inaugural, habla de su visión para vencer la pandemia, reconstruir, unificar y sanar la nación. Habló sobre la toma violenta del capitolio, su lucha contra el racismo: "Todos somos iguales".

Lady Gaga interpreta el himno nacional estadounidense pic.twitter.com/WwVXUy1U9u — El HuffPost (@ElHuffPost) January 20, 2021

TV en DIRECTO | Jennifer Lopez interpreta el clásico 'This Land Is Your Land', de Woody Guthrie, en la investidura de Joe Biden. "Una nación con libertad y justicia para todos", ha dicho la cantante en español #InaugurationDay https://t.co/HN3Cu1R5Xl pic.twitter.com/wHy4RGa9S3 — EL PAÍS (@el_pais) January 20, 2021

MIRA:

Ofrenda en Arlington

A primera hora de la tarde, Biden viajará al Cementerio Nacional de Arlington, no muy lejos del Capitolio, para depositar una ofrenda floral en la tumba del Soldado Desconocido, junto con los expresidentes Barack Obama, George W. Bush y Bill Clinton y sus esposas. Regresará en caravana hacia la Casa Blanca.

El convoy debe detenerse a unas decenas de metros de la Casa Blanca para que Biden ingrese a pie, rodeado de una escolta militar.

Se espera que poco después firme sus primeros decretos presidenciales.