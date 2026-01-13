Joao Cancelo firma contrato y es presentado con el Barcelona

-

El FC Barcelona oficializó este martes la cesión del portugués Joao Cancelo hasta final de temporada procedente del Al Hilal de Arabia Saudita.

"Hay lugares que nunca se olvidan. Bienvenido de vuelta al Barsa, Joao", señaló el club azulgrana en las redes sociales.

El Barsa, líder de La Liga, anunció inicialmente la llegada de Cancelo, pero minutos después borró la noticia y retrasó su presentación prevista, debido a un problema de documentación.

"He venido a ayudar e intentar ganar títulos aquí. Me siento en casa en este club, es el único club que me pone la piel de gallina cuando juego", declaro Cancelo después de firmar su nuevo contrato.

Tras la lesión de ligamentos de la rodilla sufrida por el central Andreas Christensen en diciembre, la normativa de LaLiga permitió al Barsa utilizar parte del coste de su salario para inscribir una nueva incorporación, lo que ayudó al club español, con dificultades económicas, a fichar a Cancelo y reforzar la defensa de Hansi Flick.

De vuelta

El defensa luso, de 31 años, vuelve al equipo azulgrana tras jugar en la temporada 2023/24, cedido por el Manchester City.

En ese curso, Cancelo disputó 42 partidos (32 de LaLiga y 10 de Champions), anotó cuatro goles (dos en liga y otros dos en la competición europea, y repartió cinco asistencias.

El Barsa visita el jueves al líder de Segunda División, el Racing de Santander, en los octavos de final de la Copa del Rey. Cancelo ya estará disponible para Flick.