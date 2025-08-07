Joaquín López Dóriga habla de su diagnóstico de cáncer

-

El famoso periodista mexicano Joaquín López-Dóriga habló del momento en el que fue diagnosticado con cáncer de colon.

El comunicador contó cómo años atrás presentó un fuerte dolor en la parte superior del abdomen, sin embargo, a pesar de sus molestias, continuó con sus actividades controlando el dolor on medicamentos.

Después su regreso de un largo viaje su esposa le indicó que le había sacado una cita en un hospital, luego de que uno de sus compañeros le informa a ella que él presentaba malestares. Al someterse a una cirugía de emergencia por peritonitis se le detectó el padecimiento.

"Tenía unas molestias aquí", explicó mientras se tocaba la parte superior del abdomen. "cubría como reportero de El Heraldo las giras del presidente Salinas y me dolía, yo le decía a un médico que iba con los reporteros del Estado Mayor: 'Oye, me duele, dame algo para quitarme el dolor' y pues me lo quitaba y ahí me la iba yo llevando", contó.

"Esa peritonitis fue determinante porque al abrir para operar, cortar... lo que tuvieran que hacer, el doctor Tomás Barrientos encontró una especie de pequeño tumor en el colon", dijo.

"Nadie me decía nada, yo ni sabía porque me habían hecho una recesión de intestino y me habían colocado una colostomía, que es una bolsa que te ponen aquí conectada al intestino, para que hagas lo que tienes que hacer, y pues yo ni sabía que la tenía y de repente le digo a tu mamá: 'Oye, ¿qué pasa?, los veo muy preocupados, muy compungidos', y ya llega el doctor y ella y el doctor me dicen que encontraron un tumor".

"No entendí o sí entendí, pero me asombré de mi actitud en ese momento y luego me asombré más porque dije: 'A ver, ¿tiene arreglo o no tiene arreglo?, ¿tiene cura o no tiene cura?'. Bueno, sí tiene cura, sí, por eso ¿sí o no?, entonces vamos a curarlo", aseguró sin revelar los detalles de su tratamiento.

