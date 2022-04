La risa de Johnny Depp tras el inusual testimonio de un conserje en el juicio

Johnny Depp no pudo evitar reír durante la declaración del asistente de recepción del edificio donde vivía con Amber Heard, pues su conducta fue muy inusual. Tanto a él como al jurado les provocó muchas risas en más de una ocasión.

El testimonio de Alejandro Romero que brindó en 2021 fue mostrado en la corte este miércoles 27 de abril. Según se apreció realizó la grabación se hizo desde su automóvil.

(Foto: Oficial)

Romero trabajaba en el edificio Eastern Columbia en Los Ángeles, donde Heard hizo llamadas por violencia doméstica el 21 de mayo de 2016, lo que provocó dos visitas de la policía pero los agentes no encontraron evidencias de abuso.

Durante la entrevista el encargado del edificio hacía gestos de desesperación cuando la abogada de Amber Heard le hacía en repetidas ocasiones las mismas preguntas, mientras la escuchaba y respondía hacía gestos de hartazgo y tomaba una bebida energizante mientras vapeaba un cigarrillo electrónico.

(Foto: Oficial)

Romero afirmó que Heard era “muy amigable” y “siempre sonreía”. El hombre contestó correcto, a la mayoría de preguntas pues le estaban leyendo un documento con lo que vio ese día, pero cuando le cuestionaron detalles afirmaba que ya no recordaba pues el hecho había ocurrido mucho tiempo atrás.

Cuando se le preguntó cuándo comenzó a vivir en el edificio Amber Heard, Romero dijo: “ha pasado tanto tiempo que no puedo recordarlo”.

“¿Cuándo es la primera vez que recuerdas que alguien te dijo algo sobre la llamada a la policía... debido a una disputa doméstica entre Depp y Heard?”, se le preguntó a Romero.

Él contestó que el 21 de mayo de 2016, era sábado y no estaba trabajando pero se dio cuenta del incidente el lunes siguiente cuando una vecina que estaba en el gimnasio, que es contiguo al nivel de los apartamentos de Johnny Depp, le contó lo ocurrido y luego revisó las imágenes de vigilancia, donde vio a Depp en el ascensor un poco agitado y balanceándose de un lado a otro.

(Foto: Oficial)

En ese momento se mostró un video fechado a las 8:29 pm del 21 de mayo de 2016, donde se puede ver a Depp con otros dos hombres en el ascensor.

En un momento del interrogatorio continuo, donde se le preguntaba a Romero si había notado si Amber usaba maquillaje cuando la vio, si usaba colorete, si tenía maquillados los ojos, o qué tono de corrector facial usaba y si notó moretes o marcas en la cara de la actriz, el testigo explotó y dijo:

"Estoy muy estresado por esto, ya no quiero hacerlo más, estoy cansado, no quiero lidiar con este caso, todos tenemos problemas y no quiero lidiar con esto más, ya no quiero dar más palabras", expresó provocando risas en el actor, quien acusa a Amber Heard de difamación.

Cuando se le preguntó si vio marcas en el rostro de Heard en los días posteriores, él dijo que usualmente mira a las personas a los ojos cuando les habla, pero que no buscaba “encontrar algo como ... ‘Oh, te has maquillado mal ... cambiaste tu ceja, o tus pestañas no están parejas’”, provocando de nuevo una sonrisa de Depp. “No busco nada ... pero si veo algo, probablemente lo recuerde”, aseguró.

(Foto: Oficial)

Alejandro también motivó las risas del jurado cuando contó que Amber y una acompañante le habían dicho que alguien había tratado de ingresar a su penthouse, pues habían notado ralladuras en la puerta.

"Perdónenme pero, en mi mente decía: 'no me digas que alguien está tratando de entrar a tu apartamento por marcas en tu puerta de 4 pulgadas...cuando es tu perro quien está tratando de entrar'", dijo rascándose la frente.

Alejandro Romero se tocó la frente contando la anécdota de las mascotas de Amber Heard. (Foto: Oficial)

Según explicó Alejandro, él tuvo que ingresar a la casa de la estrella y revisar habitación por habitación y demostrar que nadie había irrumpido al lugar, aunque estaba seguro que los golpes en la puerta habían sido hechos por las mascotas.

Un poco antes del final de su declaración, Romero comenzó a conducir, al concluir el testimonio la jueza Penney Azcarate dijo que había sido la “primera vez” que miraba un comportamiento así durante una declaración, mientras la abogada de Heard, Bredehoft, comentó que fue ”la declaración más extraña”.

Mira los momentos: