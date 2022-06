Johnny Depp sacará un disco junto a Jeff Beck

Durante un concierto, Jeff Beck a anunciado el lanzamiento de un álbum que ha grabado con Johnny Depp para julio próximo

Jeff Beck, un guitarrista inglés de rock y blues ha anunciado la fecha de lanzamiento de un álbum que ha hecho con Johnny Depp, un día después de la conclusión del juicio por difamación de alto perfil del actor contra su exesposa Amber Heard.

El pasado 2 de junio Jeff Beck realizó un concierto donde Depp le acompañó con algunas interpretaciones. Parte del concierto ha sido compartido en Youtube y en el minuto 18:58 Beck conversa con la audiencia y dice: "Voy a aprovechar esta oportunidad para decirles que conocí a este chico hace cinco años y no hemos dejado de reírnos desde entonces. De hecho, hicimos un álbum. No sé cómo sucedió. Saldrá en julio”.

El concierto se llevó a cabo en Gateshead, una ciudad al norte de Inglaterra y de acuerdo a lo que se puede apreciar en el video, al lugar asistieron muchos seguidores que ovacionaron a los dos artistas. A medida que el juicio de Depp llegó a su fin, el actor ha estado de gira por el Reino Unido con Beck, apareciendo en el escenario para realizar versiones que incluyen Little Wing de Jimi Hendrix y What's Going On de Marvin Gaye, según detalla el diario The Guardian.