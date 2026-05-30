Jonas Vingegaard sentencia el Giro en la penúltima etapa

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El corredor danés Jonas Vingegaard se encaminó al triunfo en el Giro de Italia tras imponerse en la penúltima etapa de la Corsa Rosa, con final en alto en Piancavallo, en la víspera del final de la prueba en Roma.

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Es la quinta victoria de Vingegaard en este Giro y, salvo accidente, el danés se convertirá en el octavo corredor de la historia en ganar las tres grandes vueltas ciclistas por etapas, uniéndose a Bernard Hinault, Eddy Merckx, Jacques Anquetil, Felice Gimondi, Alberto Contador, Vincenzo Nibali y Chris Froome.

Vingegaard, que participa por primera vez en el Giro, ganó el Tour de Francia en 2022 y 2023 y la Vuelta a España en 2025.

Gran favorito antes de tomar la salida en Bulgaria, el líder del Visma-Lease a Bike ha dominado esta edición del Giro de principio al fin y acabará con una ventaja de más de cinco minutos en la clasificación general sobre el austríaco Felix Gall y el australiano Jai Hindley, que probablemente le acompañarán en el podio.

Vingegaard, que será el principal rival de Tadej Pogacar en el Tour de Francia que comenzará en poco más de un mes en Barcelona, confirmó su supremacía este sábado en la última etapa de montaña.

El danés anunció antes de la salida que lucharía por el triunfo de etapa en Piancavallo, donde el legendario escalador italiano Marco Pantani se impuso en 1998 antes de lograr el doblete Giro-Tour, algo con lo que sueña Vingegaard este año.