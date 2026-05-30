Policía frustra intento de sicariato en Palencia y captura a dos hombres

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Los agentes repelieron el ataque de los agresores y lograron su detención.

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La Policía Nacional Civil (PNC) informó sobre un operativo llevado a cabo en Palencia el cual permitió frustrar un ataque armado en contra de una persona que había denunciado amenazas, así como capturar a dos hombres señalados de intentar cometer el homicidio.

Edwin Jacinto, subdirector de Operaciones de la PNC, explicó que la acción fue desarrollada por agentes de la Sección Contra las Extorsiones, quienes dieron seguimiento al caso tras recibir la denuncia de la víctima.

Como parte de las diligencias, las autoridades montaron un operativo con el objetivo de proteger a la persona afectada y detener a los sospechosos en flagrancia.

Las autoridades montaron un operativo gracias a la denuncia de la víctima. (Foto: Jorge Senté / Soy502)

De acuerdo con la versión oficial, durante la intervención los dos hombres presuntamente intentaron atacar tanto a los investigadores como a la víctima y ante esa situación, los agentes reaccionaron y repelieron la agresión.

"Han sido neutralizados dos hombres que pretendían quitarle la vida a los investigadores y una víctima. La PNC reacciona, repele el ataque y logra la captura de estos dos presuntos sicarios", indicó Jacinto.

Como resultado del operativo, las fuerzas de seguridad también incautaron un arma de fuego y una motocicleta que contaba con reporte de robo, evidencias que quedaron bajo resguardo para las investigaciones correspondientes.

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Las autoridades señalaron que el caso se originó gracias a la denuncia presentada por la víctima, lo que permitió a los investigadores recopilar información, brindar protección y coordinar la intervención policial.

Jacinto destacó que la Sección Contra las Extorsiones está integrada por personal especializado que ha recibido capacitación en distintos países, lo que, según afirmó, contribuye a la obtención de resultados en este tipo de operativos contra estructuras criminales.

Finalmente, la PNC hizo un llamado a la población para que denuncie cualquier hecho relacionado con extorsiones o amenazas, al considerar que la colaboración ciudadana es fundamental para activar mecanismos de protección y facilitar la captura de los responsables.