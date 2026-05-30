Se prevén lluvias y riesgo de tormentas severas para este domingo

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Las condiciones meteorológicas son propicias para el desarrollo de tormentas locales señala el Instituto Meteorológico.

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Para este domingo 31 de mayo se espera un ambiente cálido, húmedo e inestable en gran parte del territorio nacional, condiciones que favorecerán la formación de tormentas locales severas durante la tarde y la noche.

Esto según el pronóstico del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh).

Según el Instituto, durante el amanecer se registrarán áreas con neblina en la Franja Transversal del Norte, Occidente y el Altiplano Central.

Asimismo, predominarán pocas nubes en la mayor parte del país durante las primeras horas del día.

El Insivumeh indicó que las temperaturas aumentarán hacia el mediodía, especialmente en los Valles de Oriente, la región del Pacífico y Petén.

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En dichos lugares se mantendrán condiciones cálidas antes del ingreso de sistemas de nubosidad asociados a la actividad convectiva de la tarde.

Para la tarde y la noche se prevé un aumento gradual de la nubosidad acompañado de lluvias y actividad eléctrica en gran parte del territorio nacional.

Los mayores acumulados de precipitación se esperan en el Altiplano Central, Valles de Oriente, Occidente, Bocacosta y algunas zonas del Norte del país.

Las autoridades meteorológicas advirtieron que las condiciones atmosféricas son propicias para la ocurrencia de tormentas locales severas, con posibilidad de lluvias moderadas a fuertes, ráfagas de viento aceleradas e incluso caída de granizo en algunos sectores.

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El Insivumeh también alertó sobre riesgos asociados a las precipitaciones, entre ellos crecidas de ríos, inundaciones, lahares en la cadena volcánica, movimientos en masa y daños en la red vial, especialmente en áreas vulnerables a deslizamientos o acumulación de agua.

Ante este panorama, la institución recomendó a la población mantenerse atenta a los boletines meteorológicos oficiales y tomar las precauciones necesarias.

Estas recomendaciones deben observarse particularmente en aquellas comunidades cercanas a ríos, zonas montañosas y áreas ubicadas en las faldas de los volcanes, donde los efectos de las lluvias podrían ser más significativos.

El pronóstico refleja el avance de la temporada lluviosa y la persistencia de condiciones favorables para eventos meteorológicos de fuerte intensidad en distintos puntos del país.