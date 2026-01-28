Jorge Valverde, el escritor que dedica su vida a preservar la historia de Xela

-

Con más de 20 libros publicados, Jorge Valverde Peña se ha convertido en uno de los principales guardianes de la historia de Quetzaltenango. Su trabajo literario no se caracteriza por tener fines lucrativos, sino por preservar la cultura y la identidad local.

"La investigación histórica nace, y se debe escribir todos los reconocimientos recabados para que no se pierda", es una de las frases que promulga el escritor quetzalteco Jorge Valverde Peña.

Con 86 años de vida, relata que siempre se dedicó a la mecánica, actualmente es jubilado, pero una de sus pasiones en las que ha dedicado su tiempo es a resguardar la historia de Quetzaltenango, por lo que se le puede ver en diferentes puntos recabando información.

Sus libros se centran un 80 por ciento en la historia local. (Foto: Oswaldo Cop/Colaborador)

Nacido en la Cuna de la Cultura, Valverde también fue alcalde de la ciudad entre los años 1976-1977 y es escritor y director del grupo literario Prometeo. Es sobrino del ilustre músico Mariano Valverde, quien es conocido popularmente como el "Genio de los Valses", por la elegancia de sus composiciones para marimbas y creador de la famosa melodía Noche de Luna entre Ruinas.

"Tuve la dicha de conocer a mi tío, fue a residir a la capital, pero venía muy seguido a Xela y a mí me daba mucha ilusión conocerlo y escucharlo, con tristeza puedo decir que estuve en su funeral", recuerda Valverde.

Jorge Valverde, ha destacado por sus aportes a la ciudad como personaje ilustre, escritor e historiador. (Foto: Oswaldo Cop/Colaborador)

Entre los máximos reconocimientos por su talento destaca haber recibido la Orden Víctor Villagrán Amaya, por la Asociación de Prensa Quetzalteca en 2008, además de haber sido nombrado Ciudadano Distinguido por la Municipalidad de Quetzaltenango en 2013.

Asimismo, el Grupo Holístico Prometeo fue fundado en 1988, también por Valverde Peña, en compañía de varios buscadores de la verdad, en la 6a. calle 15-54 zona 3 de Quetzaltenango.

Ha sido reconocido por diferentes instituciones a lo largo de su trayectoria. (Foto: Oswaldo Cop/Colaborador)

Su pasión por la escritura empezó en el año 2000, a través de un libro inspirado en la historia de su familia, el cual tituló Antes de que se me olvide, publicado en 2012, texto que solo circuló en el ámbito familiar.

"No me fío mucho de lo que la gente cuenta, prefiero ir a la biblioteca, prefiero investigar, ir a los lugares y buscar textos antiguos", comenta el escritor.

Entre algunas de sus obras destacan: Monumentos de Quetzaltenango (2013), Templos de Quetzaltenango y sus alrededores (2015), Personajes de Quetzaltenango (2016) en diversas entregas.

El escritor se encarga de imprimir sus propios libros. (Foto: Oswaldo Cop/Colaborador)

"Mi objetivo siempre ha sido ayudar a Quetzaltenango y preservar su historia, Xela se ha vuelto una ciudad cosmopolita, donde una gran parte de la población ya no conoce la historia de esta tierra", comentó el también historiador altense.

Otras de sus obras son: Personajes de Quetzaltenango, en diferentes entregas; Anécdotas de la Municipalidad de Quetzaltenango, Placas Conmemorativas de Quetzaltenango, El Círculo de Ancianos, Historia de la iglesia de San Nicolás, Momentos históricos de Quetzaltenango, Historias detrás de una lápida, en dos entregas; y la novela El burrito heladero, en tres tomos, por mencionar algunos de los más de 20 libros que ha publicado.

Ha compartido sus libros en diferentes puntos de la ciudad. (Foto: Oswaldo Cop/Colaborador)

Algo que lo caracteriza como escritor, es que él mismo ha impreso todas sus obras, por el simple motivo de que no desea lucrar con sus libros, solamente compartir sus ideales.

Al imprimir y distribuir personalmente sus obras, Jorge Valverde Peña busca que el conocimiento histórico sea accesible, priorizando la preservación de la memoria colectiva.