Velocidad y regate: Así jugaba Jorge Aníbal Vargas en la época dorada

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Conoce la trayectoria de Jorge Aníbal Vargas, el legendario 'Varguitas' y eterno número 15 del Club Comunicaciones. Desde sus raíces en Colomba hasta la gloria nacional con los cremas, este puntero zurdo marcó la historia del fútbol de Guatemala y la Selección Nacional

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Jorge Aníbal Vargas es, sin lugar a dudas, uno de los grandes referentes históricos del Club Comunicaciones. Su historia es la de un joven con sueños que salió de su natal Colomba, Quetzaltenango, para convertirse en un ídolo de la afición crema.

Su sobrenombre, Varguitas, quedó grabado en la memoria de quienes lo vieron volar por la banda izquierda durante la década de los años ochenta y noventa.

Inició en el equipo Deportivo Junior, en su pueblo, donde su talento llamó la atención rápidamente; de ahí pasó al Armenia Lorena, que en aquel entonces competía en las categorías de ascenso.

El exjugador de Comunicaciones logró grandes títulos en su temporada. (Foto: Contra Golpe)

Su gran oportunidad llegó en 1986, cuando el dueño del equipo asumió la presidencia de Comunicaciones y decidió llevarlo a la capital; aunque Jorge llegó con la incertidumbre propia de un joven de provincia, su calidad se impuso de inmediato. Al entrar al camerino, recibió el icónico número 15, un dorsal que aceptó con respeto y que terminó haciendo suyo durante los siguientes 11 años.

Vargas personificó al puntero izquierdo clásico: un jugador zurdo, veloz, con un regate impredecible y una capacidad única para ganar la línea de fondo y asistir a sus delanteros.

Fue parte de una época donde el fútbol guatemalteco era sumamente físico, enfrentando a defensas aguerridos en clásicos memorables contra Municipal y Aurora.

Jorge ahora se dedica a su negocio propio, una carpintería. (Foto: Contra Golpe)

Su momento más brillante ocurrió en la temporada 1990-91, cuando fue pieza clave para obtener el título nacional frente al eterno rival, una final que él recuerda como el logro más satisfactorio de su carrera profesional.

A nivel internacional, defendió la camisola de la Selección Nacional de Guatemala, participando en encuentros destacados como aquel enfrentamiento contra la Argentina de Carlos Bilardo. También brilló en torneos de la CONCACAF, logrando victorias históricas como el 3-0 frente al Saprissa en Costa Rica.

Sin embargo, no todo fue gloria; Vargas también atravesó momentos difíciles, como una severa lesión de tobillo que lo obligó a abandonar Comunicaciones a mediados de la década de los noventa.

Tras su salida del club blanco, jugó para Escuintla y Zacapa, donde su experiencia lo llevó a jugar más como un enganche o mediapunta, compensando la pérdida de velocidad con una visión de juego privilegiada.

Más allá de sus logros deportivos, Jorge Aníbal Vargas es recordado por su calidad humana. En su etapa de madurez, reconoce que la fama llegó a confundirlo en sus inicios, pero supo recapacitar para mantener la humildad.

Su legado continúa vivo no solo en su labor como entrenador, sino también en su hijo, Jorge Vargas, quien heredó su pasión por el fútbol. Jorge Aníbal sigue siendo ese "eterno 15" que, con su zurda y su entrega, ayudó a cimentar la grandeza de la institución blanca.