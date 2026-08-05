París Saint-Germain pierde por goleada frente al Mallorca en amistoso de pretemporada

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El París Saint-Germain arrancó la pretemporada con una inesperada derrota en territorio español.

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El vigente bicampeón de Europa cayó 3-0 este miércoles frente al Mallorca, equipo de la Segunda División de España, en un amistoso disputado en el estadio Son Moix.

Con varios de sus principales elementos aún de vacaciones tras sus compromisos internacionales, el técnico Luis Enrique apostó por una alineación repleta de jóvenes promesas, entre ellas Axel Koukaba, de 16 años, y David Boly, de 17, acompañados por jugadores titulares como Matvey Safonov y Khvicha Kvaratskhelia.

⏱️ 90’ - Final del partido en Mallorca para nuestro primer encuentro de pretemporada.



Próxima cita: Manchester United, el sábado. #RCDMPSG 3️⃣-0️⃣ pic.twitter.com/tQBWjGHwU0 — Paris Saint-Germain (@PSG_espanol) August 5, 2026

El PSG comenzó con buenas sensaciones e incluso estuvo cerca de abrir el marcador con un disparo de Ibrahim Mbaye que se estrelló en el travesaño. Sin embargo, un minuto después, Zito Luvumbo aprovechó un espacio por la banda y venció a Safonov desde un ángulo cerrado para poner el 1-0 al minuto 21.

Antes del descanso, un error en la salida del ucraniano Illya Zabarnyi permitió un contragolpe del Mallorca que Jan Virgili culminó con una vaselina para ampliar la ventaja al 40.

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Luis Enrique realizó modificaciones en el complemento, incluido el ingreso del arquero Lucas Chevalier, pero el conjunto español sentenció el encuentro al minuto 51 con un cabezazo del capitán Antonio Raíllo tras un tiro de esquina.

El cuadro parisino continuará su preparación este sábado ante el Manchester United en Gotemburgo. Posteriormente disputará la Supercopa de Europa frente al Aston Villa y el Trofeo de Campeones contra el Lens, antes de debutar en la Ligue 1 el 23 de agosto frente al Rennes.

*Con información de AFP