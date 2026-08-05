Accidente laboral en Carretera a El Salvador deja un hombre soterrado

Socorristas utilizaron maquinaria pesada para poder rescatar al hombre que quedó soterrado.
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Bomberos Municipales Departamentales (Asonbomd) fueron alertados sobre un hombre soterrado en el kilómetro 33 Carretera a El Salvador, en un sector conocido como vuelta "El Chilero".
De inmediato se dirigieron al lugar y a su llegada iniciaron con las maniobras para poder rescatar con vida a la víctima. Incluso, se apoyaron de maquinaria pesada para agilizar el proceso.
Tras el rescate, se le brindó atención pre-hospitalaria y fue trasladado a la emergencia del Hospital Regional de Cuilapa.
¿Cómo quedó soterrado?
Según indicó Edwin Xeper, vocero de Asonbomd, el accidente surgió cuando el hombre realizaba trabajos de albañilería en una zanja y de repente esta colapsó, dejándolo bajo tierra.
La víctima fue trasladada con oxígeno a un centro hospitalario.