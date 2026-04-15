Jorgen Andrews es el nuevo Ministro Consejero de la Embajada de EE. UU. en Guatemala

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Se registra la llegada de un nuevo diplomático a la Embajada estadounidense acreditada en Guatemala.

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Jorgen Andrews, asumió como Ministro Consejero de la Embajada de los Estados Unidos en Guatemala, confirmó el Ministerio de Gobernación (Mingob).

En una publicación en sus cuentas oficiales de redes sociales el Mingob precisó que "el ministro de Gobernación Marco Antonio Villeda, sostuvo un encuentro con el nuevo Ministro Consejero de la Embajada de Estados Unidos en Guatemala Jorgen Andrews".

La información precisa que esta es la primera visita del diplomático estadounidense a un funcionario del Gobierno de Guatemala y que la reunión se llevó a cabo en la sede del Mingob.

La cartera del Interior puntualizó que "este acercamiento es una muestra de respaldo a la labor estratégica entre Guatemala y Estados Unidos en temas de seguridad pública y la lucha contra el crimen organizado transnacional".

Esta es la primera reunión oficial de Jorgen Andrews con un funcionarios guatemalteco. (Foto: Mingob / Soy502)

Agregó que "las autoridades sostuvieron un diálogo de alto nivel para fortalecer la cooperación conjunta".

El Ministerio reveló que en el encuentro también participó John M. Barrett, Encargado de Negocios de la Embajada estadounidense en el país y Kelly Hapka, de la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley (INL por sus siglas en inglés) del Departamento de Estado de Estados Unidos.

Según el Mingob esto consolida "una coordinación estratégica que refuerza las capacidades del Estado por medio de la cooperación internacional".

Vinculado a la lucha contra el narcotráfico

Según el Departamento de Estado de Estados Unidos, Jorgen Andrews fue subsecretario Adjunto de Estado en la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley.

Asimismo, ha supervisa los programas de la Oficina de Inmigración y Naturalización en Europa y Asia, incluyendo Afganistán y Pakistán, y colabora con socios internacionales para disuadir o interrumpir el tráfico ilícito de drogas y otras actividades delictivas transnacionales.

El Departamento de Estado precisa que Andrews trabajó anteriormente en dos de los tres programas más importantes de la Oficina de Inmigración y Naturalización en Colombia y México.

Jorgen Andrews fue acompañado por John Barrett, Encargado de Negocios de la Embajada estadounidense en el país, quien próximamente dejará el país para vincularse a la sede diplomática estadounidense en Venezuela. (Foto: Mingob / Soy502)

Además, de 2013 a 2016, dirigió la sección del INL en Bogotá durante las negociaciones de paz del gobierno colombiano con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

También se desempeñó como subdirector del INL en la Ciudad de México de 2010 a 2013, donde contribuyó a la implementación de la Iniciativa Mérida.

"Tanto en Colombia como en México, supervisó programas de asistencia en materia de seguridad de Estados Unidos para combatir el crimen organizado transnacional y el narcotráfico, al tiempo que fortalecía las instituciones del sector de la justicia", precisa el texto.