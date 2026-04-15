John Barrett dejará Guatemala y asumirá cargo en Embajada estadounidense en Venezuela

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El Encargado de Negocios de la embajada estadounidense finalizará su etapa diplomática en el país.

El diplomático estadounidense John Barrett dejará Guatemala para asumir como nuevo Encargado de Negocios de la Embajada de Estados Unidos en Caracas, Venezuela, en sustitución de Laura F. Dogu.

La información fue confirmada por Dogu, quien en un mensaje publicado en redes sociales anunció el cierre de su misión temporal en Venezuela y confirmó que regresará a su anterior cargo en Washington.

Asimismo, la diplomática estadounidense precisó que Barrett llegará próximamente a territorio venezolano para encabezar la representación diplomática estadounidense en una nueva etapa de las relaciones bilaterales.

pic.twitter.com/4ffLtwmlHl — Embajada de los EE.UU. en Caracas (@usembassyve) April 15, 2026

La salida de Barrett se produce tras una gestión iniciada en enero de 2026 en Guatemala, caracterizada por una activa participación en la agenda política, económica y de seguridad.

Durante su estancia en Guatemala, el diplomático estadounidense mantuvo comunicación constante con autoridades gubernamentales, sector privado y actores locales.

Entre los temas que Barrett abordó con los distintos sectores del país destacan temas de institucionalidad, migración y cooperación bilateral.

En el ámbito económico y energético, Barrett destacó públicamente el potencial de la gasolina E10 como una herramienta para fortalecer la integración regional y generar estabilidad en los precios de los combustibles.

También señaló que la implementación de dicho combustible representaba una oportunidad para la agroindustria.

Asimismo, subrayó que el acuerdo de comercio recíproco entre Guatemala y Estados Unidos representa una vía para ampliar el acceso a mercados, incentivar la inversión y mejorar la competitividad del país.