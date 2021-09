Jornada de protestas contra el Bicentenario y la corrupción

Las manifestaciones se realizaron en la Plaza de la Constitución, frente al Palacio Nacional de la Cultura y en Puerto Barrios, Izabal.

Autoridades indígenas, colectivos y organizaciones estudiantiles universitarias, realizaron manifestaciones en contra de las fiestas de independencia, de la corrupción y contra el presidente Alejandro Giammattei.



En lugar de desfiles, como era tradicional, la Plaza se llenó de manifestantes. Desde las primeras horas de este 15 de Septiembre, las autoridades ancestrales realizaron ceremonias mayas para pedir por Guatemala.

"Han dicho que hay uno o dos autoridades indígenas en este país. Mentira. Aquí hay más de 30 mil comunidades con sus propias autoridades... el problema, es que las han querido desaparecer... después de 300 años de Colonia, hoy la volvemos a retomar y ojalá los que están en esa casa (Palacio Nacional) la dejen de saquear", señalaron.

"Estamos retomando esta plaza no con armas, no con cuchillos, no con rifles sino que con las energías de los abuelos y las abuelas... Aquí vamos a estar, no nos han enterrado... Honramos la memoria de todos los abuelos que fueron masacrados y esclavizados damos esta ofrenda y pedimos permiso para pedir por la justicia y por cada uno de los genocidios en nuestro territorio", manifestaron durante la ceremonia.

Según las autoridades ancestrales, llegaron a la Plaza porque hace 200 años se firmó una Independencia en la que no fue invitado ninguno de los "abuelos" y "nos vendieron la mentira de una independencia, los recordamos".

Mientras que en Puerto Barrios, Izabal, el Comité de Desarrollo Campesino (Codeca) realizó una manifestación para rechazar el Bicentenario y aseguran que sólo ha servido para el saqueo, el racismo, la corrupción y la represión, según muestra un reporte de Prensa Comunitaria.

Los manifestantes portaron mantas con mensajes como: "Nada que celebrar. Son 200 años de persecución, asesinatos, robo y empobrecimiento".

#AltaVerapaz 200 años de robo, persecución, saqueo, libertad para Bernardo Caal. Si al Estado Plurinacional. pic.twitter.com/hmdUENDJou — CODECA GT (@GtCodeca) September 15, 2021

También hubo manifestaciones en Retalhuleu, en donde Codeca exigió la nacionalización de la energía eléctrica, mientras que lanzaba fuertes mensajes de rechazo al presidente Alejandro Giammattei, a quien calificaron de corrupto y con la fiscal General, Consuelo Porras, a quien les exigían su renuncia.