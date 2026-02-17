José Azzari: El Tigre de Chiantla que se convirtió en Campeón Mundial de Lucha

José Azzari Aceituno, conocido como el "Tigre de Chiantla", se convirtió en Campeón Mundial de lucha libre y llevó el nombre de Guatemala a escenarios internacionales, dejando un legado de disciplina, orgullo y perseverancia en el deporte nacional.
LEE TAMBIÉN: Adolfo Méndez Vides recibe homenaje tras ganar Premio Nacional de Literatura
Hablar de José Azzari Aceituno es hablar de orgullo, disciplina y grandeza para Chiantla, Huehuetenango y toda Guatemala. Conocido cariñosamente como el "Tigre de Chiantla", Azzari se convirtió en campeón mundial de lucha libre en la categoría de peso ligero y durante siete años dominó la división de los Semi Completos, llevando el nombre de su tierra natal a escenarios internacionales.
Nació el 10 de noviembre de 1939 en la aldea Chancol, municipio de Chiantla. Desde joven mostró una complexión imponente: 1.82 metros de estatura y 220 libras de peso. Inició en la lucha amateur a los 17 años, en 1956, destacando por su disciplina, fortaleza física y pasión inquebrantable por el deporte.
Juan Cáceres, primo de Azzari, relató que además de la lucha, al "Tigre" le gustaba practicar natación, remo y pesas en sus tiempos libres. "Cuando obtenía algún triunfo siempre venía a visitar a la familia, a la casa en la 7a. calle zona 1 de Chiantla", recordó.
"A mi primo le ayudó mucho la altura que tenía por la descendencia de su padre, quien era italiano, siempre le gustó la lucha libre y practicó duro hasta ser campeón en nueve ocasiones", agregó Cáceres.
Pisó otros países
Su talento trascendió fronteras. Fue campeón nacional durante nueve años, campeón centroamericano y del Caribe, campeón en Middle Atlantic en Pennsylvania, Estados Unidos, y subcampeón panamericano. En 1963 dio el salto a la lucha profesional, debutando frente al mexicano El Verdugo.
A partir de entonces, su carrera despegó a nivel mundial, obteniendo el título de Champion Du Monde y recorriendo América, Europa y las Antillas, siempre anunciándose como orgulloso hijo de Chiantla, Huehuetenango, Guatemala.
En el cuadrilátero enfrentó a grandes figuras de la lucha libre como Santo, El Cirujano, Frank Hester, El Vikingo, Dr. Wagner, Cavernario, Markus, El Brujo y Bull Gregory, consolidándose como uno de los mejores exponentes nacionales en la historia del deporte.
En 1963 también trajo a Guatemala una medalla de plata en lucha obtenida en los Juegos Panamericanos realizados en São Paulo, Brasil, reafirmando su nivel competitivo internacional.
El aclamado luchador falleció a los 50 años, pero su legado permanece vivo. La cancha de baloncesto ubicada frente a la Escuela El Futuro, en la 5ª calle zona 1 del cantón Parroquia en Chiantla, lleva con orgullo el nombre "José Azzari", como homenaje permanente a uno de los hijos más ilustres del municipio.
José Azzari Aceituno no solo fue campeón mundial; fue y seguirá siendo símbolo de perseverancia, identidad y orgullo chiantleco.