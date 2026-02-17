José Azzari: El Tigre de Chiantla que se convirtió en Campeón Mundial de Lucha

-

José Azzari Aceituno, conocido como el "Tigre de Chiantla", se convirtió en Campeón Mundial de lucha libre y llevó el nombre de Guatemala a escenarios internacionales, dejando un legado de disciplina, orgullo y perseverancia en el deporte nacional.

Hablar de José Azzari Aceituno es hablar de orgullo, disciplina y grandeza para Chiantla, Huehuetenango y toda Guatemala. Conocido cariñosamente como el "Tigre de Chiantla", Azzari se convirtió en campeón mundial de lucha libre en la categoría de peso ligero y durante siete años dominó la división de los Semi Completos, llevando el nombre de su tierra natal a escenarios internacionales.

Nació el 10 de noviembre de 1939 en la aldea Chancol, municipio de Chiantla. Desde joven mostró una complexión imponente: 1.82 metros de estatura y 220 libras de peso. Inició en la lucha amateur a los 17 años, en 1956, destacando por su disciplina, fortaleza física y pasión inquebrantable por el deporte.

Durante seis años fue campeón mundial de lucha libre. (Foto: Maynor Mérida/Colaborador)

Juan Cáceres, primo de Azzari, relató que además de la lucha, al "Tigre" le gustaba practicar natación, remo y pesas en sus tiempos libres. "Cuando obtenía algún triunfo siempre venía a visitar a la familia, a la casa en la 7a. calle zona 1 de Chiantla", recordó.

"A mi primo le ayudó mucho la altura que tenía por la descendencia de su padre, quien era italiano, siempre le gustó la lucha libre y practicó duro hasta ser campeón en nueve ocasiones", agregó Cáceres.

José Azzari inició en la lucha profesional en 1963. (Foto: Maynor Mérida/Colaborador)

Pisó otros países

Su talento trascendió fronteras. Fue campeón nacional durante nueve años, campeón centroamericano y del Caribe, campeón en Middle Atlantic en Pennsylvania, Estados Unidos, y subcampeón panamericano. En 1963 dio el salto a la lucha profesional, debutando frente al mexicano El Verdugo.

A partir de entonces, su carrera despegó a nivel mundial, obteniendo el título de Champion Du Monde y recorriendo América, Europa y las Antillas, siempre anunciándose como orgulloso hijo de Chiantla, Huehuetenango, Guatemala.

Uno de sus grandes rivales fue "El Santo". (Foto: Maynor Mérida/Colaborador)

En el cuadrilátero enfrentó a grandes figuras de la lucha libre como Santo, El Cirujano, Frank Hester, El Vikingo, Dr. Wagner, Cavernario, Markus, El Brujo y Bull Gregory, consolidándose como uno de los mejores exponentes nacionales en la historia del deporte.

En 1963 también trajo a Guatemala una medalla de plata en lucha obtenida en los Juegos Panamericanos realizados en São Paulo, Brasil, reafirmando su nivel competitivo internacional.

Esta es la casa en la que vivió de niño José Azzari. (Foto: Maynor Mérida/Colaborador)

El aclamado luchador falleció a los 50 años, pero su legado permanece vivo. La cancha de baloncesto ubicada frente a la Escuela El Futuro, en la 5ª calle zona 1 del cantón Parroquia en Chiantla, lleva con orgullo el nombre "José Azzari", como homenaje permanente a uno de los hijos más ilustres del municipio.

José Azzari Aceituno no solo fue campeón mundial; fue y seguirá siendo símbolo de perseverancia, identidad y orgullo chiantleco.