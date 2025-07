José “Chino” González, fondista que surgió de las montañas

-

El tecpaneco José Carlos el "Chino" González Sut cambió los tacos de futbol por los de atletismo y hoy figura entre los mejores fondistas de Guatemala.

Nacido el 11 de junio de 1987, González creció en una finca, donde entre montañas y tareas de pastoreo con vacas y chivos, también se hacía tiempo para jugar chamuscas con sus amigos.

Su talento para el futbol lo llevó a integrarse a equipos locales, donde llegó a disputar hasta dos partidos por domingo, ganando entre 15 y 20 quetzales por encuentro.

"Para rendir mejor, cuando no tenía partidos, salía a correr", recuerda. Fue en uno de esos entrenamientos que un amigo lo retó a una carrera informal hasta Chichavac. "No acepté la apuesta porque pensé que perdería... pero gané. Él me dijo que tenía resistencia y que debía intentar el atletismo", compartió.

Del balón al atletismo: el camino del “Chino” González. (Julio Bala/Nuestro Diario)

En 2012, durante las celebraciones patrias, González decidió participar en su primera carrera en su comunidad, la cual ganó. No fue, sino hasta años más tarde, a los 23, que volvió a competir y quedó segundo en una carrera local, lo que marcó el inicio en el atletismo.

A sus 38 años, González tiene planes de competir por más tiempo, pero visualiza su futuro como entrenador.