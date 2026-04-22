José Pablo Rolz vive un buen momento

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El golfista, José Pablo Rolz, conquistó recientemente uno de los títulos más importantes de la temporada, el Mayan Open, en la categoría Profesionales, frente a jugadores de todo el continente.

Para llevarse el título, Rolz, firmó una tarjeta final de 212, -4 bajo el par; esto, producto de tres rondas, en las cuales tiró scores de 70, 70 y 72. En la segunda posición se ubicó el estadounidense Joel Thelen, con 218, +2 sobre el par, y el mexicano Yael Chahin, con 225, +9 sobre el par.

¿Cómo te sientes en este momento de tu carrera deportiva?



Me siento en un momento de mucha madurez, con una mente clara, con mucha facilidad en jugar, y seguir mejorando el nivel siendo competitivo y participando a nivel global.

¿Qué significó ganar el Mayan Open 2026?

Fue extremadamente especial ganar el Mayan open 2026, vinieron jugadores de alto perfil, jugó el ganador de orden de mérito de Gira Profesional Mexicana, Joel Thelen. Siendo en este momento presidente del Mayan, tiene un sentimiento extra, muy especial, ver el torneo, y traer tantos jugadores del extranjero, y poder salir triunfante.

¿Tienes previsto salir torneos en otros países en este año?

Sí, tengo un calendario siempre anual, de 15 a 25 competiciones, incluyendo torneos nacionales e internacionales, en los cuales, son 10 eventos de la Gira Profesional Mexicana, y campeonatos de Clutch Pro Tour, en Reino Unido.

Además, las clasificación para el DP World Tour, y el JGTO en Japón, ambos tours mundiales de alto calibre en el OWGR.

Rolz, jugará esta semana en la Gira Profesional Mexicana de Golf 2026, donde participará en el torneo CalienteMX Open, en Tijuana. (Foto: Mayan Golf)

¿Cuál será tu siguiente evento?

Próximo torneo es la Gira Profesional Mexicana, el CalienteMX Open, en Tijuana que finaliza el próximo 25 de abril.

Muchos jugadores dijeron que el campo del mayan lució espectacular... ¿Cómo te sentiste en el?

El campo del Mayan se presentó en la mejor condición que se ha visto en décadas, esto en tema de greens y su calidad. El ruedo de la pelota fue perfecto, así mismo fairways verdes, con un espectacular diseño. Ha sido una trabajo fuerte de años poder lograr esto.

¿Qué significó jugar contra gran cantidad de eponentes internacionales que llegaron al Mayan Open?

Vinieron jugadores de México, Estados Unidos, Canadá, Colombia, Venezuela, así como de Centroamérica, y por supuesto Guatemala. Todo esto demuestra el nivel, y calidad de torneo y la dirección de crecimiento que va teniendo el Mayan Open, que es el evento más importante profesional hoy en día en Guatemala.