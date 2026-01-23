Guatemala pisa fuerte: José Pablo Rolz se mete en el Top 5 de El Salvador Open

-

La tercera edición del El Salvador Open Championship, sexta parada de la temporada 2025-26 de la Gira Profesional Mexicana (GPM), torneo que se disputa desde jueves hasta el sábado, en el trazado de El Encanto Country Club, es el escenario en el cual cinco jugadores guatemaltecos lucharán por el título. Este certamen cuenta con una bolsa de $120 mil en premios a repartir, y otorga puntos para el Official World Golf Ranking (OWGR).

Este jueves se jugó la primea ronda del certamen, un recorrido de 7,092 yardas, diseñado por la prestigiosa firma Dye Designs. Ahí estuvieron presentes los golfistas nacionales, José Pablo Rolz, José Toledo, Luis Herrera, Ignacio Garzaro y José González.

El mejor ubicado luego de la primera ronda del campo par 72, fue Rolz, quien tiró una espectacular socore de 68, -4 bajo el par (posición 4 de la general), le sigue, José Toledo, jugador profesional desde el 2009, quien tiró para 74, +2 sobre el par (38 de la general), y Luis Herrera (42 de la general), con un 75, +3 sobre el par.

Ignacio Garzaro y José González, se ubicaron en 61 y 74, posiciones, respectivamente, con marcadores de 81 (+9), y 96 (+24).

El profesional, José Toledo, marcha en el lugar 38 de la tabla de posiciones, al lograron un score este jueves de 74, +2 sobre el par. (FOTO: Saulo López)

El líder del certamen, luego del primer día de competencia, es el mexicano José de Jesús "Camarón" Rodríguez, ganador de esta competencia hace dos años y máximo triunfador en la historia de la Gira Profesional Mexicana (GPM). El azteca logró un score de 66, -6 bajo el par.

Los jugadores, José Dibildox (México) y Daniel Gurtner (Suiza), ocupan la segunda y tercera posiciones, respectivamente, con score de 67 y 67, ambos con -5 bajo el par.

Cabe destacar, que, el ProAm inaugural (día en el que juegan 3 golfistas amateurs y 1 profesional) se disputó este miércoles, y contó con la participación de 24 equipos, en una jornada que combinó competencia y convivencia.

El equipo ganador fue liderado por e el profesional mexicano Cristian Romero, haciendo equipo con los amateurs Héctor Landaverde, Ricardo Palma y Maia Trabanino. El segundo lugar fue para el equipo integrado por los amateurs Mario González, Rodrigo Sol y Rodrigo González, quienes fueron acompañados por el profesional guatemalteco, José Toledo. El tercer puesto lo obtuvo el profesional colombiano, Felipe Álvarez, y los amateurs Daniel Guillén, Fernando Ponce y Mauricio Iglesias.