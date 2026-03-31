José Toledo jugará el International Series Japan 2026

-

El golfista guatemalteco, José Toledo, continúa con el plan trazado para esta temporada, ya que, del 2 al 5 de abril próximo, disputará el Internacional Series Japan 2026, que se jugará en el Caledonia Golf Club, y que contará con una bolsa de US$ 2 millones, certamen en el cual, participarán varios de los mejores jugadores del mundo.

El International Series Japan, es la tercera cita de la Gira Asiática de Golf 2026, un tour que otorga puntos para el ranquin mundial de este deporte; por lo cual, Toledo, ha decidido participar en toda la gira de ese continente durante esta temporada.

La Serie Internacional de Japón ha atraído a una gran lista de jugadores destacados de la Organización del Circuito de Golf de Japón (JGTO), ya que este país cuenta con su propio circuito profesional de golf. Todos ellos, con el objetivo de causar un impacto inmediato en la clasificación del circuito.

Las figuras niponas, Yosuke Asaji, que actualmente juega en la LIV Golf League, por haber quedado segundo en la clasificación del año recién pasado, y su compatriota Kazuki Higa, campeón del Asian Tour Order of Merit de 2025, encabezan la lista de participantes.

El veterano, Yuta Ikeda, con más de 20 victorias en su carrera en el Japan Tour, es uno de los jugadores a seguir en el torneo.. (Foto: Asian Tour)

Este evento, dotado con una bolsa de premios de US$ 2 millones, se disputará en el Caledonia Golf Club, por segundo año consecutivo, y es el certamen inaugural de la temporada The International Series, el nivel más alto de torneos del Asian Tour, que sirven de trampolín para la LIV Golf League.

Toledo, quien vine de ganar el Hacienda Nueva Open 2026 por tercera vez consecutiva, y participar en Puebla, en un torneo de la Gira de Golf Profesional Mexicana, jugará su tercer certamen del año en el Asian Tour, luego de participar en torneos en Filipinas y Nueva Zelanda.