Joseph Baena, hijo de Arnold Schwarzenegger, gana otro título de físicoculturismo

Joseph Baena, hijo de Arnold Schwarzenegger, obtuvo otra importante victoria en el culturismo, con el título "Classic Physique" de la competencia "INBA Iron Gladiator".
OTRAS NOTICIAS: Joe Baena, hijo de Schwarzenegger, gana primera competencia de fisicoculturismo
El hijo de la guatemalteca Mildred Baena ganó la competencia celebrada en California, consiguiendo su tarjeta profesional.
Con un toque al estilo gladiador, posó sobre el escenario con una espada y un escudo.
Su carrera como atleta
Baena debutó recientemente, en el certamen "NPC Natural Colorado State", donde arrasó con múltiples primeros lugares, afirmando que se lanzó a la aventura luego de pensarlo y analizarlo mucho.
Durante su entrenamiento su padre le ayudó y le dio consejos en el Gold's Gym en Venice Beach.
MIRA: