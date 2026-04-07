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Joseph Baena, hijo de Arnold Schwarzenegger, gana otro título de físicoculturismo

  • Por Selene Mejía
07 de abril de 2026, 10:10
Joe Baena, hijo de Arnold Schwarzenegger, recibió el título "INBA Iron Gladiator". (Foto: AFP)

Joe Baena, hijo de Arnold Schwarzenegger, recibió el título "INBA Iron Gladiator". (Foto: AFP)

Joseph Baena, hijo de Arnold Schwarzenegger, obtuvo otra importante victoria en el culturismo, con el título "Classic Physique" de la competencia "INBA Iron Gladiator".

OTRAS NOTICIAS: Joe Baena, hijo de Schwarzenegger, gana primera competencia de fisicoculturismo

El hijo de la guatemalteca Mildred Baena ganó la competencia celebrada en California, consiguiendo su tarjeta profesional.

Con un toque al estilo gladiador, posó sobre el escenario con una espada y un escudo.

joseph 1

Su carrera como atleta

Baena debutó recientemente, en el certamen "NPC Natural Colorado State", donde arrasó con múltiples primeros lugares, afirmando que se lanzó a la aventura luego de pensarlo y analizarlo mucho. 

Durante su entrenamiento su padre le ayudó y le dio consejos en el Gold's Gym en Venice Beach.

MIRA: 

joseph baena 1

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Instagram.

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