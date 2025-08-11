¡Con un cuchillo! El crimen contra un joven que medía los tiempos de los buses

Los socorristas indicaron que el joven falleció debido a una hemorragia severa provocada por un corte en el cuello.
René Ramírez García, de 22 años, falleció la mañana de este 11 de agosto en el sector conocido como la "Y Griega", en la cabecera de Chiquimula, a causa de una grave herida en el cuello.
El joven trabajaba midiendo los tiempos de salida en la terminal de buses. Según informaron los Bomberos Voluntarios, René fue localizado sentado en una banca de la 3ª calle final.
Al evaluarlo, los socorristas determinaron que ya no contaba con signos vitales, posiblemente debido a una hemorragia severa provocada por la lesión.
La víctima fue identificada en el lugar por su hermana, mientras las autoridades competentes iniciaron las diligencias correspondientes para esclarecer lo ocurrido.